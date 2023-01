¿Quién fue en vida Polo Polo, el primer comediante con un lenguaje explícito en sus chistes?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, fue uno de los primeros comediantes en México en contar sus chistes de una forma tan explícita, al lograr conectar con su público con rutinas de doble sentido, en el que siempre utilizaba albures, en los que a su vez las relataba como si fuera una supuesta anécdota personal, al puro estilo del Stand up.

Leopoldo Roberto, quien desafortunadamente dejó de existir a la edad de 78 años, luego de alejarse de forma repentina del ojo público sin ofrecer algunas palabras sobre que ocurrió, inició su carrera en los años 70, en centros nocturnos y cabarets, donde llamó la atención de algunos ejecutivos de la televisión, por lo que fue llamado para participar en proyectos de Televisa, donde creció su fama de forma exponencial.

Te podría interesar famosos La televisión mexicana se viste de luto: Confirman la muerte del comediante Polo Polo

Confirman fallecimiento de Polo Polo

Polo Polo nació el 9 de marzo de 1944, en la ciudad de León, Guanajuato, donde de ahí se mudó hacia la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades, donde además a finales de los 2000 tuvo participaciones en programas como La escuelita VIP, junto a su colega Jorge Ortiz de Pinedo, además de trabajar en innumerables obras de teatro junto con Jorge Falcón y Héctor Suárez.

En la actualidad, el comediante habría sido víctima de la cancelación, pues cabe mencionar que en sus chistes hablaba de la comunidad LGBT a su propio estilo, algo que para ese entonces no estaba tan castigado por la sociedad, sin embargo, este siempre supo ganarse el cariño de todo el público, pues todo lo hacía de una manera profesional, sin que se viera como un ataque directo hacia dichas orientaciones.

Desde el año 2016, no se sabía nada de él, pues se mencionaba que padecía algunas enfermedades degenerativas, las cuales no le permitían interactuar con las personas, aunado a que probablemente no quería que lo vieran en una mala condición y que siempre se llevaran la imagen de una persona fuerte, la cual siempre llamó la atención por su gran sentido del humor.

Fuente: Tribuna