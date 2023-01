Sale del clóset: Tras dejar 'Hoy', famoso conductor de Televisa se declara gay y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, conductor y youtuber sorprendió a todos a finales de diciembre anunciando que salía del clóset como homosexual, acompañado de un poderoso mensaje en apoyo a toda la comunidad LGBTQ+. Se trata del exconductor del programa Hoy Alan Estrada, quien se sinceró sobre su orientación sexual públicamente, aunque señaló que su círculo cercano lo sabía desde hace tiempo.

El expresentador de la tercera temporada del reality show de Televisa ¿Quién es la máscara? inspiró a muchos al explicar la razón de hacer pública su orientación, por lo que ahora revela el motivo que lo orilló a hablar abiertamente de ella. Como se recordará, Alan señaló que no le gustaba hablar de su vida privada pues usualmente es muy hermético al respecto, sin embargo, consideró necesario hablar del tema porque notó que todavía hay duros estigmas y rechazos por la orientación sexual de una persona.

Alan Estrada

Estos lo hicieron reflexionar, dirigiendo palabras de apoyo a todos los miembros de la comunidad LGBTQ+ que luchan con la aceptación en la sociedad. A pesar de que el también artista conocido por su canal de YouTube donde comparte sus experiencias por el mundo nunca habla sobre su vida íntima o personal, ahora confesó el motivo que lo hizo decirse a abordar el tema públicamente. En entrevista con el reportero de espectáculos Edén Dorantes, Alan dijo:

"La verdad me siento muy afortunado de la comunidad que se ha generado alrededor, no solo 'Alan por el mundo', sino también de mi carrera, siempre me he sentido muy querido y apoyado y también uso siempre mis redes para para expresar cómo me siento y las cosas que pienso y siempre lo he hecho y esta vez no va a ser la excepción", explicó ante las primeras preguntas de la prensa sobre su salida del clóset.

Pero como las interrogantes continuaban, Alan añadió: "Me motivó honestamente parte de tengo muchísimos primos y muchísimos sobrinos y si alguno de ellos pertenece a la comunidad LGBT quiero que sepan que en su familia hay alguien que es orgullosamente de la comunidad y que muchos de los prejuicios que tenemos en realidad son falsos". Por último, se solidarizó con las personas que no reciben apoyo de su familia cuando hablan de su orientación sexual.

Estrada aprovechó el momento para hacerles llegar un mensaje de apoyo y respaldo: "Es normal que sea noticia, afortunadamente cada vez menos, pero es necesario. Cada quien lo tiene que hacer al tiempo que quiera y no es obligación para ninguna persona, pero sí creo que como figuras públicas, y a mí que me siguen varios niños y adolescentes, que sepan que no están solos, que a veces desafortunadamente lo que sí es lamentable es cuando la familia les de la espalda, porque al final el lazo de sangre ahí está".

Y que sepan que, si esa familia les da la espalda, hay otra familia que los estamos esperando con los brazos abiertos", finalizó.

Fuente: Tribuna