Shock en la farándula: Estrella de TV acusa a reconocido actor de acoso: "Me mostró su p..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, una gran cantidad de personas en el mundo suele dejarse deslumbrar por el halo de glamur y riquezas que rodean a la industria del entretenimiento, la realidad es que hay un lado muy oscuro que, en años recientes, ha comenzado a filtrarse a la superficie gracias a movimientos sociales como #MeToo, del cual han trascendido escabrosos casos de acoso y abuso en contra de los famosos, sin importar su edad, condición o nacionalidad.

Recientemente, el icono de la década de los 90, Pamela Anderson, lanzó sus memorias, en donde abordó varios aspectos poco agradables de su vida, desde su sentir cuando el video íntimo de ella con su exesposo Tommy Lee le dio la vuelta al mundo, por medio de Internet, hasta una perturbadora vivencia que pasó en el set de grabación de la recordada serie, Home Improvement (Mejorando la casa, en Hispanoamérica).

Pamela Anderson y Tim Allen en 'Mejorando la casa'

Si tienes edad suficiente, es posible que recuerdes que Anderson era un personaje frecuente durante las primeras dos temporadas de la sitcom y aunque su mancuerna con Tim Allen sacó las risas de miles de personas, la realidad es que su relación era un poco incomoda, debido a que, el primer día de filmación, el actor habría acosado a Pamela, esto según un extracto de sus memorias, Love, Pamela, que fue filtrado por la revista Variety.

Según las palabras de la celebridad, en su primer día de trabajo, Allen se presentó a fuera de su camerino y le mostró su parte íntima, cosa que la habría dejado bastante incómoda: "El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Se abrió la bata y me mostró rápidamente, sin prenda la parte debajo. Dijo que era justo, por que me había visto sin prendas y ahora estábamos a mano. Me reí incómodamente".

Pamela Anderson asegura que Tim la acoso el primer día de trabajo

Sin embargo, parece ser que Variety no se quedó con la versión de Anderson, por lo que acudieron a cuestionar a la estrella de Santa Claúsula, quien negó por completo las afirmaciones de su excompañera de televisión: "No, nunca sucedió eso. Nunca haría tal cosa", habría declarado el actor. Como se mencionó anteriormente, la rubia permaneció en Mejorando la casa hasta el final de la segunda temporada, luego de ello se marchó a Guardianes de la bahía.

