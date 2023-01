Tras 14 años retirado y dejar las novelas, actor confirma despido de Televisa por orden de alto mando

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien desde 2009 abandonó su carrera en Televisa, reapareció en los medios con fuertes declaraciones pues confesó que su proyecto más exitoso salió del aire de la televisora por orden de un alto mando. Se trata de Gerardo Quiroz, quien contó la verdadera razón por la que Papá Soltero terminó sus transmisiones. En el proyecto actuaba junto a César Costa, su hermano Luis Mario Quiroz y Edith Márquez.

Como se recordará, la serie fue muy aclamada por el público de la empresa de San Ángel y por ello duró 7 años al aire, de 1987 a 1994, sin embargo, fue cancelada de forma repentina. Este continuó su carrera actuando en el unitario Mujer, casos de la vida real de Silvia Pinal, además de que hizo telenovelas Confidente de secundaria, Tres mujeres y Así son ellas. Sin embargo, su último trabajo en la televisión fue en 2009 cuando apareció en la serie de comedia Los Simuladores.

Antes y después de Gerardo Quiroz

Este fin de semana el nombre del también productor volvió a tomar relevancia en los medios debido a que él mismo confesó cuál fue la razón por la que Papá Soltero cortó sus transmisiones. El famoso de 55 años impactó al relatar que la serie dejó de grabarse por órdenes del mismo dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo. No obstante, Quiroz explicó que se trató de una decisión tomada en bases a la política de la empresa.

¿Qué ocurrió? El entonces dueño del canal decidió que César Costa debía realizar otro proyecto y no permitió que siguiera grabando Papá Soltero: "Resulta que había una política en Televisa que un mismo actor o conductor no podía estar en dos proyectos al mismo tiempo, sobre todo si uno era de ficción y el otro no", explicó. Luego de la cancelación del proyecto, el primer actor se unió al programa Un nuevo día con Rebecca de Alba.

Supuestamente César se negaba a la cancelación de la serie pero tuvo que acatar la petición de Azcárraga: "Don Emilio, que en paz descanse, le dijo a César qué ok, de aquí y acá porque Un nuevo día debe de arrancar ya y así fue como terminó", declaró en entrevista con Enrique Burak. Cabe resaltar que hace unos meses Luis Mario confesó al programa Hoy que en Televisa estaban pensando grabar un 'spin-off' de Papá Soltero que llevaría el título de Abuelo Soltero, pero hasta el momento no hay detalles de las grabaciones.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna