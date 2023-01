Tras 24 años en TV Azteca, conductora vuelve a Televisa y rechaza a 'Hoy' ¿por pleito con el elenco?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó durante 24 años para TV Azteca y que en el año 2021 hizo su debut en Televisa, dejó en shock a los televidentes debido a que confirmó que nunca se integraría al elenco del programa Hoy por una poderosa razón. Se trata de Anette Michel, quien formó su carrera en la televisora del Ajusco, donde realizó telenovelas como Marea brava, Cuando seas mía, Pasión Morena, 3 Familias y Se busca un hombre.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, también probó suerte en la conducción de icónicos programas como Tempranito, Póker de reinas y fue conductora invitada en Venga la Alegría. Pero sin duda uno de los proyectos que le dejó más éxito fue MasterChef México, ya que condujo las primeras ocho temporadas. En 2021 Michel sorprendió al renunciar a su contrato de exclusividad en para integrarse a las filas de la televisora de San Ángel.

La querida actriz debutó en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Contigo sí e incluso llegando a ser conductora invitada del programa Hoy. Sin embargo, hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo aseguró que Anette estaba decepcionada por el papel que le dieron en esta novela ya que presuntamente no resultó como esperaba y solo le dieron solo un papel secundario. Además se dijo que el proyecto fracasó en rating.

Hace un par de días la presentadora de 51 años fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel, lo cual deja claro que seguirá trabajando con ellos, y aunque no tiene ninguna propuesta, ella sí tiene bien seguro que no se unirá al elenco de Hoy. ¿Se lleva mal con Andrea Legarreta o Galilea Montijo? No, Michel dice que no se integrará al elenco formal del matutino porque considera que son un "equipo completo".

La guapa actriz tapatía declaró a los miembros de la prensa que a ella le encanta acudir al foro de Hoy pero solo como invitada y por ello está totalmente descartado firmar contrato con el programa: "A mí me encanta irlos a visitar, es un equipo hermoso, la pasamos genial pero Hoy está super completo", dijo. Asimismo Anette descartó que vaya a entrar a un reality de famosos y comentó que aunque ella desea seguir actuando, en Televisa sí le han ofrecido trabajos como conductora, los cuales podría aceptar en un futuro.

