"Ya no te amo": Filtran que Gabriel Soto terminó con Irina Baeva y la humilló de la peor manera

Ciudad de México.- Los actores de Televisa Gabriel Soto e Irina Baeva nuevamente dan de qué hablar por su supuesta separación. Pese a que este fin de semana se viralizó un foto de los dos de vacaciones por la Riviera Maya, la conductora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, revela que el galán de telenovelas en realidad habría tratado de terminar con la rusa desde hace tiempo, pero ella le rogaría no hacerlo.

También se dijo que Irina no querría devolver el anillo de compromiso que el actor del melodrama Mi camino es Amarte le entregó hace unos años, pues desde agosto pasado la pareja dejó de compartir fotos juntos en redes sociales y se comenzó a especular que habían puesto fin a su relación. Incluso hubo quienes comentaron que el actor habría iniciado un noviazgo con la actriz colombiana Sara Corrales, con quien comparte pantalla en la telenovela de Televisa.

Gabriel Soto e Irina Baeva en la Riviera Maya

Tras hablar de esta situación en el matutino de Imagen Televisión, la periodista Ana María Alvarado comentó que el ex de Geraldine Bazán le habría dicho que ya no la amaba, pero la rusa se negaría a aceptarlo: "Todo lo que pasa está muy raro porque Gabriel ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Irina que no quiere estar con ella, porque ya no la ama. Se lo ha dicho directamente porque estuve haciendo averiguaciones, se lo ha dicho directamente y en su cara".

Y agregó cuáles serían las palabras exactas 'Irina ya no quiero estar contigo, ya no te amo', pero ella le insiste y le insiste y lo envuelve y 'ahora por favor, y esto y lo otro'", comentó. De la misma manera, la conductora sostuvo la versión de que Gabriel e Irina terminaron su romance, el cual confirmaron en enero del 2019 tras rumores de infidelidad: "Y el dilema de Gabriel es que él no sabe decir que no cuando la relación ya está rota, y está terminada", dijo Alvarado.

Sara Corrales

"Lo mismo le pasó con Geraldine Bazán, entonces hay un problema que él no sabe enfrentarlo, resolverlo de alguna manera... no sabe decir que no y entonces lo van arrastrando las relaciones hasta un punto en donde aparece alguien más", comentó. No obstante, mencionó que la supuesta relación entre Soto y Corrales no prosperó: "Ahora, no va a ser Sara Corrales, no fue, no será, no, no, no... ella fue clara y le dijo: 'Gabriel, acaba lo que anterior y luego me buscas', y Gabriel no ha podido terminar (con Baeva) porque la prueba está en que otra vez están juntos y además suben fotos así chocando las copas y todo", finalizó.

Fuente: Tribuna