¿Adiós a la música? Con el sentimiento a flor de piel, Ángela Aguilar estremece con esta noticia

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, muchos podrían considerar que Ángela Aguilar entró en una mala racha mediática. Todo comenzó desde el pasado 18 de diciembre, cuando alegremente, mostró su apoyo a la selección liderada por Lionel Messi, acción que fue muy mal recibida por parte de los miles de fans de la cantante, quien desde entonces ha recibido una gran cantidad de mensajes de odio en sus redes sociales.

Por si esto no fuera poco, a tres semanas de los eventos, la celebridad, de 19 años, volvió a convertirse en tendencia en Twitter, aunque por muy malas razones, ya que, alguna persona decidió que sería divertido sobreponer el rostro de la cantante en la imagen de una actriz de filmes para adultos. Al mismo tiempo, estuvo circulando un video, que se sospecha también era un fotomontaje, de Ángela acostada en una cama y sin prenda alguna.

Ambos hechos significaron un duro golpe para la intérprete de éxitos como La Llorona, y si bien, anunció que procedería legalmente por la circulación de las fotografías y videos con su rostro, esto no significó que dejaría la música, al contrario, parece ser que este 2023 también estará lleno de logros para la hija de Pepe Aguilar, puesto el pasado lunes, 23 de enero, la famosa compartió un inesperado mensaje en sus redes sociales.

Resulta que las nominaciones a los Premios lo Nuestro ya salieron a la luz y Ángela Aguilar fue nominada en seis categorías, entre las que comprenden: Artista Premio Lo Nuestro, Canción del año, con Ahí donde me ven; La mezcla perfecta del año; con Ella qué te dio en colaboración con Jesse & Joy; Artista femenina, en la categoría de regional mexicano; Canción del año regional mexicano, con Ahí donde me ven; y Canción Mariachi/ranchera del año, en la categoría del regional mexicano, con Ahí donde me ven.

Lamentablemente, ni siquiera este logro provocó que los fans de Ángela Aguilar se alegraran por ella, ya que, de nueva cuenta, una gran cantidad de personas se manifestó en la sección de comentarios, pero no dejaron mensajes precisamente amables, incluso algunos se dieron el lujo de poner fotomontajes de la Familia P. Luche, con el rostro de Ángela Aguilar, tal y como verás a continuación.

Fuentes: Tribuna