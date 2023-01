Bebé en el Palacio de Buckingham: Anuncian el embarazo de un miembro de la realeza

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Si bien, durante los más de 70 años de reinado de Isabel II, la monarca se esforzó ampliamente por mantener a su familia lejos de las controversias, la realidad es que durante los últimos 3 años, los royals de Inglaterra no han hecho más que lanzar escándalo tras escándalo en los tabloides. Y es que, si Meghan Markle no acusaba a los Windsor de racistas, Harry los señalaba por no protegerlo a él y a la actriz de Suits, y si no era alguno de estos dos, el Duque de York, Andrew era acusado de abuso sexual.

Sin embargo, parece ser que el escándalo por las memorias del Duque de Sussex será el último trago amargo que Carlos III y su familia deberán afrontar, ya que si bien, este martes, 24 de enero, los Windsor regresaron para ocupar los titulares de la prensa, la realidad es que en esta ocasión se trata de una gran noticia, debido a que la Familia Real Británica está a punto de crecer, aún más, con la llegada de un nuevo bebé.

Resulta ser que, en horas de la mañana, la Princesa Eugenia, quien es hija del Duque de York, Andrew, anunció que está esperando a su segundo hijo.La nieta de Isabel II reveló la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Estamos muy emocionados de compartir que habrá una nueva incorporación a nuestra familia este verano", mientras mostró una fotografía de ella con su hijo August.

Créditos: Instagram @princesaeugenia

Cabe señalar que su madre, Sarah Ferguson, quien el pasado domingo, 22 de enero, viajó a California, Estados Unidos, para asistir al funeral de la única hija del rey del rock, Elvis Presley, Lisa Marie, no se perdió la buena nueva e incluso mostró su emoción por convertirse en abuela por segunda vez, a través de un breve mensaje: "Abuelita del cielo", declaró la controvertida exesposa del Príncipe Andrés.

Este es el segundo embarazo de la princesa de 32 años, quien el 9 de febrero del 2021, dio a luz a su primer hijo. La noticia fue anunciada con bombo y platillo, por medio de la cuenta de Twitter del Palacio de Buckingham: "Su Alteza Real, la Princesa Eugenia, dio a luz a un hijo de manera segura hoy, 9 de febrero del 2021. El bebé pesa 3.6 kilos. La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, la duquesa Sarah y la señora George Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia", se leyó en aquel entonces.

