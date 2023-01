Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy martes 24 de enero: Predicciones según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este segundo día de la semana?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos de México, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, martes 24 de enero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

Si una persona que quieres, querido Aries, estará pasando por un mal momento, te corresponde ser solidario y mostrar que estarán para apoyarlo. En temas de trabajo, se presenta la oportunidad que has esperado.

Tauro

La gente nacida en el signo de Tauro tendrá un martes 24 de enero muy movido, pues recordarán a alguien del pasado que los hizo sufrir mucho. En temas de salud, revisen bien sus partes íntimas.

Géminis

Puede que hoy no tengas muchas ganas de trabajar, se debe al cansancio excesivo del fin de semana. Unas buenas vitaminas y actividad física te ayudarán a que la fatiga no dure tanto.

Cáncer

El dinero estará escaso en estos días, así que no gastes de más. Si buscas trabajo, llegan buenas noticias para ti. En temas de amor, las cosas están mejor que nunca con tu pareja.

Leo

Trata de ser menos violento con la gente que te quiere, querido Leo, o terminarás solo en estos días. También es clave que revises tu salud, pues andas con las defensas bajas y alergias.

Virgo

Tu familia necesita que seas más cariñoso y que no tengas miedo en expresar tus sentimientos, querido Virgo, así que date estos días para meditar y hablar desde la paz y la calma.

Libra

Cuida mucho a quien le cuentas tus secretos, ya que no toda la gente de tu alrededor es de confianza. Si sueñas con un exnovio, escribe una carta, pero para ti; no lo busques, no tiene caso. Eso terminó.

Escorpio

Una persona que quieres pasa por un momento difícil, así que te corresponde apoyar y escuchar su dolor, querido Escorpio. Comienza a ahorrar para materializar ese viaje que tanto deseas.

Sagitario

Es hora de que entidad que no puedes amar ni querer a alguien que no quiere eso en su vida. Toma tus cosas y vete a un lugar donde seas valorado, querido Sagitario. Mereces más.

Capricornio

Una persona del pasado se hace presente para cobrar una vieja deuda. Cuidado, porque si mezclas mal las cosas o reaccionas de forma precipitada, tendrás problemas muy graves con tu pareja.

Acuario

Es posible que este día tengas problemas graves con alguien a quien quieres mucho, así que trata de mantener la calma y de mostrarte empático, pues esa persona pasa por momentos muy duros.

Piscis

La vida es muy frágil, querido Piscis, un día puedes estar y al otro no, así que no tengas miedo de dar lo mejor de ti y aprovechar las oportunidades que se te presenten. Cuida mucho tus palabras hoy.

