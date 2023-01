La farándula se viste de luto por la muerte de querida cantante; así la despidió su madre

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado jueves, 12 de enero, trascendió la noticia de la inesperada defunción de una querida cantante. Si bien, la causa de muerte aún no ha sido liberada por las autoridades, se estima que pudo haber muerto debido a un paro cardíaco. El domingo, 22 de enero, se celebró el funeral de la famosa, al cual asistieron una gran cantidad de estrellas, quienes le dieron el último adiós.

Se trata de Lisa Marie Presley quien, además de ser la única hija del denominado 'rey del rock', también hizo su propia carrera en el mundo de la música, siendo sus álbumes: To Whorm It May Concern, Now What y Storm & Grace, sus obras más conocidas. Como algunos recordarán, hace 11 días la exesposa de Michael Jackson fue encontrada, en estado inconsciente, por su ama de llaves, en su mansión en Calabasas, California.

Lisa Marie Presley falleció el pasado 12 de enero

Como se mencionó líneas atrás, el pasado domingo, varios amigos y familiares de Lisa se dieron cita en el cementerio Graceland, donde sus restos reposarán junto a su difunto hijo, Benjamin Keough. Los servicios funerarios resaltaron por estar lleno de celebridades, además de contar con la actuación de la gran cantante Alanis Morissette y con el discurso de la duquesa, Sarah Ferguson, quien llenó de elogios a la occisa.

Una vez que el funeral terminó, la madre de Lisa Marie, Priscilla Presley envió un conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter desde donde le agradeció a todos los asistentes por sus más sentidas condolencias: "Ha sido un momento muy difícil, pero el solo hecho de saber que tu amor está ahí afuera hace la diferencia. Ha sido un momento muy difícil, pero el solo hecho de saber que tu amor está ahí afuera hace la diferencia", resaltó la exesposa de Elvis.

Lisa Marie Presley fue sepultada junto a su hijo

Lamentablemente, Lisa Marie Presley perdió la vida al inicio de este 2022, por lo que no podrá presenciar los elogios que se llevará la película biográfica de su padre, misma que ya cuenta con sus respectivas nominaciones al Oscar, incluso este mismo lunes, Austin Butler, actor que dio vida a 'Elvis' en el filme, se mostró dolido por su primera nominación a los premios de La Academia, argumentando que se trata de un "momento agridulce".

Fuentes: Tribuna