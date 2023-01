Luto en Televisa: Tras acabar de indigente y alistar su muerte, actor llega a 'Hoy' con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico primer actor, quien tiene casi 40 años de trayectoria en Televisa y que en sus inicios acabó viviendo como indigente debido a vicios, regresó al programa Hoy este martes hundido en tristeza debido a una reciente pérdida. Se trata del famoso histrión Carlos Bonavides, quien apareció en el matutino de luto debido al repentino fallecimiento de su amigo y colega comediante Polo Polo.

El intérprete mexicano se dio a conocer luego de participar en telenovelas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor y Hasta que el dinero no separe, pero sin duda alguna su éxito más grande fue el melodrama El Premio Mayor donde dio vida al entrañable 'Huicho Domínguez'. Desafortunadamente en esa época perdió el piso, cayó en vicios y terminó durmiendo en la calle como indigente tras quedarse sin dinero.

Bonavides, de 81 años, ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones debido a sus serios problemas de salud. El pasado 2022 fue diagnosticado con una hernia estomacal etapa 3 que lo obligó a visitar el quirófano. Hace poco el actor le suplicó a los productores no olvidarse de los hombres mayores como él y relató que su último deseo antes de partir era morirse trabajando: "Yo voy a morirme en el escenario, yo voy a seguir luchando hasta 5 minutos de mi muerte, yo estoy lleno de energías".

La mañana de este martes 24 de enero el padre del joven actor Tadeo Bonavides llegó al programa Hoy de luto y sumido en un profundo dolor tras la muerte de su colega Polo Polo, quien dejó de existir por causas naturales el pasado lunes, y relató que el fallecido lo ayudó en sus momentos más complicados: "Polo Polo para mí fue un maestro, me dio consejos, me ayudó en mi época de alcoholismo, me ayudó en mis épocas duras".

Carlos explicó que siempre recordará a Leopoldo Roberto García Peláez Benítez como su mejor maestro y al borde del llanto relató algunas de las enseñanzas que este le dejó: "Me mostró la alegría que se puede tener en esta carrera, él me decía 'tú puedes con tus sueños', me duele mucho que ya no esté aquí con él", dijo ante las cámaras del matutino. Otros famosos que expresaron su sentir tras la partida de Polo fueron don Mauricio Herrera y Coque Muñiz, quienes realizaron varios proyectos con el finado comediante.

