Luto estremece la farándula: Famosa actriz muere repentinamente; brutal enfermedad le quitó la vida

Comparta este artículo

París, Francia.- Una querida actriz pierde la vida a los 79 años luego de varios años retirada de la farándula. Se trata de la actriz Yoon Jeong-hee, quien falleció a los 79 años víctima de una dolorosa enfermedad. La actriz nacida en Busán, Corea del Sur, triunfó en el cine durante años y alcanzó fama en películas surcoreanas como Mist (1967) o Yahaeng (Night Journey) (1977). Su último filme fue Poesía en el 2010.

Yoon Jeong-hee residía en Francia con su familia desde los años 90, por lo que fue en París que se confirmó su lamentable fallecimiento. Sus últimos años luchó contra una dura enfermedad, alzhéimer. Fue precisamente en su último filme que dio vida a una mujer sexagenaria que en los primeros avances del alzhéimer encontraba un refugio en la poesía. Cuando el director Lee Chang-dong la llamó para protagonizar su película, llevaba 16 años retirada.

Muere la actriz Yoon Jeong-hee

Después de Poesía, la actriz surcoreana nacida en 1944 nunca regresó a la actuación. Por esta actuación ganó múltiples premios, incluido el Blue Dragon, Premio de Cine y Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la Mejor Actriz. Su filmografía incluye más de 200 cintas, desde que debutara en 1967 con Sorrowful Youth. Durante finales de los años 70 y en la década siguiente fueron sus años de mayor fama, en los que, junto a Moon Hee y Nam Jeong-im, formó parte del trío de actrices conocidas como la "Troika".

Yoon Jeong-hee tuvo una carrera muy variada, en la que también destacan dramas románticos como los que protagonizó para el reconocido cineasta Kim Soo-yong, uno de los directores más importantes de la época en el cine coreano que incluye películas como Mist o Yahaeng (Night Journey). La actriz recibió varios premios por la cintas que protagonizó como Longing in Every Heart (1967), An Old Potter (1969) y A Shaman's Story (1972).

Luego de hacer el thriller bélico Manmubang (1994), la actriz se mudó a Francia con su familia, donde vivió hasta su muerte, confirmada por medios franceses a la prensa internacional. A Yoon le sobreviven su esposo, Paik Kun-woo, quien es un reconocido y exitoso pianista surcoreano, y una hija. De inmediato, colegas y fanáticos enviaron sus condolencias, lamentando su muerte. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna