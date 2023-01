Orgullo mexicano: Del Toro, Cuarón e Iñárritu son nominados a los Premios Oscar 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas revelara la lista definitiva de los nominados al Oscar 2023, galardón que reconoce a lo mejor del séptimo arte y por lo que muchos proyectos buscan llevarse la estatuilla dorada, ya que se considera como el máximo premio dentro de esta disciplina que incluso, enaltece las carreras de aquellos que figuran en tal listado, aún si durante la ceremonia no suben al escenario.

Este 2023 se llevará a cabo la 95 entrega y aunque son muchos los artistas y proyectos que figuran como los favoritos, los trabajos de cineastas mexicanos se han perfilado como algunos de los principales a competir por dicho galardón, tal es el caso de la versión de Guillermo del Toro al clásico italiano Pinocho, el cual ha conquistado los Globos de Oro, al tiempo que también recibió tres nominaciones a los premios BAFTA que se entregarán en Reino Unido.

Foto: Twitter

Hablando del cineasta de origen tapatío el cual ya ha ganado un Oscar por la cinta La forma del agua en 2018, este martes 24 de enero la cinta en cuestión recibió la nominación a Mejor Película Animada al igual que El gato con botas: el último deseo; Red; The sea beast y Marcel the shell hit shoes on.

Nominados a Mejor Película Animada. Foto: Captura de pantalla

Otro de los mexicanos ganadores del Oscar es Alejandro González Iñárritu que en esta ocasión va en la categoría de Mejor Fotografía por la cinta Bardo la cual está protagonizada por el actor Daniel Giménez Cacho y la actriz Ximena Lamadrid. Del mismo modo, Alfonso Cuarón quien ganara un Oscar por la cinta Roma, este 2023 compite en la categoría de Mejor Cortometraje por Le Pupille, el cual se centra en un internado religioso donde las chicas que ahí se encuentran sacarán a flote sus más puros y a la vez egoístas deseos.

Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Foto: Twitter

Otros nominados

La ceremonia de nominación al Oscar 2023 inició en punto de las 07:30 horas, tiempo del centro de México y contó con la participación de Join Riz Ahmed y Allison Williams, los cuales se encargaron de revelar cada una de las categorías a considerar este año, motivo por el cual te dejamos algunas de las más importantes de este evento tales como Mejor actor y actriz, mejor película y claro, mejor director. Desafortunadamente, Tenoch Huerta quien fuera uno de los sugeridos por Marvel para la nominación, no fue considerado por la Academia luego de su papel en la cinta Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor Actor

Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson - Almas en pena de Inisherin

Brian Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keoghan - Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Tan - Todo a la vez en todas partes

Nominados a Mejor Actor. Foto: captura de pantalla

Mejor Actriz

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Cate Blanchett - TÁR

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis - Todo a la vez en todas partes

Stephanie Hsu - Todo a la vez en todas partes

Nominadas a mejor actriz. Foto: captura de pantalla

Mejor director

Martin McDonagh

Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Steven Spilberg

Todd Field

Ruben Ostlud

Mejor película

Sin novedad en el frente

Todo a la vez en todas partes

Avatar: el camino del agua

Los espíritus de la isla

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Ellas Hablan

Luego del percance que tuvo el actor Will Smith con el presentador Chris Rock, la Academia reveló que el conductor de televisión Jimmy Kimmel será el que este año sustituya al también comediante, algo que no le es ajeno pues en ocasiones anteriores ha estado al frente de la ceremonia de premiación que se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Angeles, evento que dicho sea de paso, tendrá lugar el próximo 12 de marzo. Para seguir la entrega, se puede sintonizar la señal de TNT en televisión de paga o bien, a través de Azteca 7 en televisión abierta y HBO Max en streaming.

