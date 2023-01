Papá de Octavio Ocaña lanza fuerte mensaje a las autoridades: "Yo he hecho su chamba"

Comparta este artículo

Estado de México.- El 29 de octubre del 2021, el show de comedia de Televisa, Vecinos, tuvo que vestirse de luto, después de que uno de sus miembros más destacados perdiera la vida en medio de una persecución policíaca en la carretera de Chamapa-Lechería, en el Estado de México. A más de 1 año de la muerte de Octavio Ocaña, las autoridades ya capturaron a un sospechoso, mientras que el segundo imputado se encuentra en calidad de fugitivo.

Durante la mañana de este lunes, 24 de enero, el padre del histrión, Octavio Pérez, brindó una entrevista con Jessica Gil, para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde hizo importantes revelaciones sobre el avance del caso, así como acusó a las autoridades del Estado de México de no realizar su trabajo, argumentando que él mismo había tenido que realizar sus propias investigaciones para esclarecer un poco lo ocurrido aquella fatídica tarde de octubre.

Y es que, como algunos recordarán, la primera versión de la Fiscalía de la entidad mexiquense sostuvo que habría sido el propio Ocaña quien se disparó a sí mismo de manera accidental, durante la persecución; sin embargo, esto fue echado por tierra, luego de que la familia del actor de Hermanos y Detectives contrató a sus propios peritos e hizo sus propias indagatorias, descubriendo que el verdadero culpable de la muerte de Octavio fue el policía Leopoldo N., quien ya se encuentra en el reclusorio, mientras lleva su proceso penal.

Sin embargo, no todos los implicados en la muerte del famoso se encuentran en prisión, ya que, desde hace algunos meses, se dio a conocer que Gerardo N., oficial que venía conduciendo la patrulla que dio caza al famoso, se dio a la fuga, antes de que lo capturaran, ante ello el señor Octavio Pérez reveló: "Lepoldo, el que le disparó a mi hijo (...) ya está en el reclusorio, ya está procesado y el otro se llama Gerardo N., ése es el prófugo de la justicia. Es el que yo había investigado y andaba en Veracruz, se nos escapó, se le escapó a la fiscalía porque yo no soy policía. Ya emitieron la ficha roja de la Interpol y eso, yo creo que es primordial porque ya voy a poner recompensa por el tipo ese".

Previo a estas declaraciones, Octavio Pérez denunció la incompetencia de las autoridades para resolver el caso: "(La policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos, con mis abogados, investigando cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado. Yo he hecho la chamba de ellos, yo les he presentado todas las investigaciones mías y ellos han estado de acuerdo cínicamente en aceptarlas, no les queda de otra", argumentó el padre del histrión.

Fuentes: Tribuna