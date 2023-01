¿Por infiel y mal padre? Aracely Arámbula destroza de la peor manera a Luis Miguel en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse el romance entre Luis Miguel y la madrina de su hijo Paloma Cuevas, la madre de sus dos hijos Aracely Arámbula lo hunde de la peor manera al estilo de Shakira contra Gerard Piqué. Luego de que un revista española exhibiera fotografías de 'El Sol' y la socialité, el mundo entero se quedó en shock pues primero eran amigos y hasta salían en pareja cuando el cantante estaba con la actriz de Televisa y Paloma con su ahora exesposo, y excompadre de LuisMi, Enrique Ponce.

Aracely, quien regresó a las telenovelas pero sufrió la muerte de su padre hace unos meses y se vistió de luto, soltó hace poco tremenda bomba contra su ex, asegurando que ella "siempre ha sido madre soltera". Aracely compartía una cercana amistad con la diseñadora y tuvo un romance de 4 años con Luis Miguel en el 2005, sin embargo, lo dejó en evidencia dando a entender que él no se hace cargo de sus dos hijos en común Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron

Y ahora, la protagonista de melodramas como Soñadoras, Abrázame muy fuerte y Corazón Salvaje deja en shock a todos por el video que publicó en redes sociales, donde canta a todo pulmón el éxito de la colombiana con con el productor argentino Bizarrap: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", se escucha a la actriz cantar desafiante ante la cámara.

En el tema que hizo Shak, llamado BZRP Music Sessions #53, la artista señala al padre de sus hijos Milan y Sasha tras su ruptura, acusando una presunta infidelidad de su parte con su actual novia, una veinteañera española llamada Clara Chía, contra quien también arremete en la canción que ha roto récords en todas las plataformas y se ha convertido en una especie de himno femenino. Esto sería respaldado por Arámbula, quien mandó tremenda indirecta a su ex.

Y quien también siguió sus pasos, como fue retomado en redes del programa Hoy de Televisa, fue la actriz Claudia Martin, quien también tuvo una polémica ruptura en el espectáculo, pues como se recordará, se divorció del productor Andrés Tovar en 2021, quien luego inició un romance con Maite Perroni. De inmediato se dijo que le habría sido infiel con la RBD, sin embargo, lo negaron. Actualmente, ambos están comprometidos y esperan un hijo juntos.

