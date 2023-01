Shock en TV Azteca: Cynthia Rodríguez traiciona a Carlos Rivera y filtra inesperado secreto en FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias horas la aclamada conductora Cynthia Rodríguez logró provocar una revolución en las redes sociales pues aunque suele ser muy hermética con su vida privada, ahora filtró un fuerte secreto de su matrimonio con el cantante Carlos Rivera. ¿La boda fue una farsa? Como se sabe, siempre se ha especulado que la relación que mantiene esta pareja no es real y hasta han señalado a él de ser gay.

Fue durante el mes de agosto que la también actriz de 38 años confirmó que por fin se había casado con el ganador de La Academia y debido a que ambos son muy discretos con su vida personal, no quiso entrar en detalles y solo confesó lo felices que se encontraban: "Soy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta... el amor no se puede ocultar", sentenció ante las cámaras de Venga la Alegría.

De hecho el día que anunció su matrimonio, Cynthia también se despidió de la conducción del matutino de Azteca Uno manifestando que quería hacer una pausa para disfrutar de su vida de casada. En ese momento también descartó estar pensando en cambiarse a Televisa: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría que es mi casa", expresó.

Por otro lado, Carlitos también ha sido muy discreto a la hora de hablar de su boda y en varias entrevistas ha mostrado negativa a contar cómo fue asegurando que quieren guardar esa fecha tan especial solo para ellos. Sin embargo, hace algunas horas Rodríguez mostró uno de los detalles que siempre habían querido ver sus millones de seguidores. Resulta que la presentadora por fin exhibió su enorme anillo de compromiso y dejó en shock a todos.

La intérprete de telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina usó sus historias de Instagram para presumir que tenía 'manicure' nuevo, sin embargo, lo que robó la atención de todos los televidentes fue su sortija. Rivera tiró la casa por la ventana para pedirle matrimonio a su "mujer" pues le compró un precioso anillo con enorme piedra que es más grande que el tamaño de su dedo. Cabe resaltar que en ocasiones anteriores Cynthia sí había dejado ver la joya pero esta es la primera vez que la muestra tan de cerca.

