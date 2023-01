"A mí me encanta": Sara Corrales revela al fin su relación con Gabriel Soto y manda mensaje a Irina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de meses de especulaciones y polémicas, hace varias horas la actriz colombiana Sara Corrales por fin rompió el silencio entorno a su supuesto amorío con Gabriel Soto y dejó en shock al público de Televisa con las fuertes declaraciones que hizo. Como se sabe, se especula que el histrión mexicano e Irina Baeva rompieron su compromiso desde hace casi medio año y de inmediato se le involucró con su compañera de Mi Fortuna es Amarte.

En días pasados la periodista Ana María Alvarado filtró la razón por la que el galán de telenovelas dio por terminada su relación sentimental con la originaria de Moscú, Rusia: "Todo lo que pasa está muy raro porque Gabriel ya le ha dicho en repetidas ocasiones a Irina que no quiere estar con ella, porque ya no la ama", señaló. Por su parte, en el matutino Venga la Alegría compartieron que presuntamente ella no quería regresar el anillo.

Fuente: Internet

La periodista Flor Rubio y su colaborador Gabriel Cuevas anunciaron que de acuerdo a "fuentes muy confiables", el exesposo de Geraldine Bazán estaba tan seguro de que ya no quiere nada con Irina que ya hasta le pidió que regrese el anillo de compromiso pero esta no quería entregarlo: "La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso", dijo la conductora.

Tras manejarse la versión de que Soto ya había encontrado refugio en los brazos de Corrales y que esta no quería mostrarse en público para evitar comentarios en su contra, la misma colombiana rompió el silencio y admitió que el amor que hubo entre su personaje 'Úrsula' y de 'Memo' sí traspasó la ficción. Así lo declaró en entrevista exclusiva con el programa Cuéntamelo YA!: "Completamente real, nos casamos en la novela, tuvimos un amor inmenso en (la novela)".

Sara comentó que para ella fue maravilloso haber podido trabajar con Gabriel, a quien aprendió a querer mucho pero solo como amigos: "En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto". Y mientras se sigue afirmando que Irina sí fue la tercera en discordia entre el actor y Geraldine, la colombiana mencionó que a ella no le gusta salir con hombres casados:

"A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, con hombres disciplinados, espirituales, pero a la vez me gusta que me relación con hombres solteros y este no es el caso". Posteriormente, la guapísima chica fitness explicó que su hombre ideal es alguien soltero, fiel y respetuoso: "A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí", dijo contundente.

Escena de 'Mi fortuna es amarte'

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas