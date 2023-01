Adame, 'La Bebeshita' y más estrellas que irán a 'El Hotel de los Famosos', nuevo reality de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados se confirmaron los primeros detalles de El Hotel de los Famosos, el nuevo reality que ya se prepara en Televisa, y este miércoles 25 de enero diversos medios ya están reportando los nombres de los posibles integrantes del proyecto. Hasta el momento solo se sabe que Roberto Palazuelos será el conductor del programa, pues él mismo compartió la noticia ante las cámaras del matutino Hoy.

Asimismo, en su visita al foro de esta emisión invitó a la periodista Martha Figueroa a ser parte de los participantes y luego de insistirle un poco, esta aceptó la propuesta aunque un tanto temerosa por saber lo que podría pasar en ese 'hotel'. En ese momento 'El Diamante Negro' no quiso compartir muchos detalles y señaló que el reality se grabaría en un "país lejano" a donde tenían que llegar tras 12 horas de vuelo.

Aunque existe la posibilidad de que se trate de algún destino en Europa, todo apunta a que los participantes y anfitrión de El Hotel de los Famosos viajarán a Argentina para comenzar las grabaciones. De momento se sabe que serán 16 celebridades (ocho hombres y ocho mujeres) las que entren a este recinto, las cuales competirán para quedarse hospedados como 'huésped' y los perdedores resultarán siendo los empleados.

El día que Palazuelos visitó Hoy también apareció a cuadro 'El Burro' Van Rankin pero el conductor manifestó que seguían en pláticas para concretar la contratación. No obstante, horas más tarde el propio Jorge dijo que sí sería parte de este proyecto pero advirtió que podría renunciar en caso de ver su salud comprometida: "En teoría ya está, pero si me siento mal, si voy a decir hay muere cab.., no voy arriesgar mis pulmones, tengo tres hijas chiquitas, hasta donde sienta que está bien saldré".

Además de Van Rankin y Marthita, se dice que la influencer del momento Yeri Mua también aceptó el reto de ser parte de esta competencia, al igual que Araceli Ordaz o 'Gomita' y también la exconductora de TV Azteca Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita'. Mientras que del elenco varonil surgieron los nombres del cantante Pee Wee, el controversial modelo Christian Estrada, quien es exesposo de Ferka, y hasta el mismísimo Alfredo Adame.

