Divorciada y en silla de ruedas: Tras subir 17 kilos y 36 años en Televisa, villana vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien hace poco se unió a Pati Chapoy y que tiene más de 36 años de carrera en Televisa, dio una sorpresa al público debido a que ayer martes 24 de enero reapareció en el programa Hoy. Se trata de la alemana Sabine Moussier, hizo su debut en el Canal de Las Estrellas en el año 1996 actuando en los melodramas Morir dos veces y Luz Clarita.

La originaria de Leverkusen, Alemania, se convirtió en una temida villana de las novelas de la empresa de San Ángel, entre las que destacan El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Las tontas no van al cielo y Que te perdone Dios, pero sin duda alguna el proyecto que marcó su carrera fue Abismo de Pasión donde dio vida a la implacable 'Carmina Bouvier'. De hecho Sabine acabó en silla de ruedas mientras grababa este melodrama debido a que sufrió una fuerte caída.

Aunque corría el riesgo de no volver a moverse, las cosas no pasaron a mayores. No obstante, tiempo después la exesposa del empresario Jorge Peralta, de quien se divorció en 2008, se enfrentó a una difícil enfermedad que afectó su columna, con lo cual tuvo dificultades para caminar y por esta misma situación subió más de 17 kilos. El pasado 2021 se especuló que Sabine dejaría Televisa para irse a trabajar a TV Azteca.

Estos rumores comenzaron porque la actriz de 56 años apareció al lado de Chapoy en el foro del programa Ventaneando. De hecho a su salida de esta televisora, la misma actriz reveló que estaba en pláticas para hacer "algo" en esta empresa pero la contratación no se concretó y ella acabó regresando a las filas de San Ángel, cuando el año pasado el productor Salvador Mejía la invitó a ser la villana del melodrama Corazón Guerrero.

Además Sabine arrancó este 2023 llena de trabajo y ayer martes hasta visitó al elenco del programa Hoy ya que se encuentra a solo unos días de estrenar su nueva novela Perdona nuestros pecados, producida por Lucero Suárez y donde compartirá créditos con famosos como Jorge Salinas, Érika Buenfil, César Évora, entre muchos otros. La alemana estuvo platicando con Raúl Araiza y Galilea Montijo acerca del proyecto, donde dará vida a 'Ángela', personaje que asegura el público "va odiar".

