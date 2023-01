¿Murió 'Chabelo'? Gustavo Adolfo Infante estremece con terrible noticia del conductor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante estremece al dar terrible noticia sobre la salud del querido conductor Xavier López 'Chabelo', quien se retiró de Televisa hace varios años. El presentador de En Familia con Chabelo ha sido dado por muerto en varias ocasiones porque usuarios lo vuelven tendencia cada vez que un famoso pierde la vida, sin embargo, también ha desatado especulaciones sobre su estado de salud.

Ahora, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante deja en shock a todos al hacer tremenda revelación sobre 'El Amigo de todos los Niños' cuando acudió al funeral del comediante 'Polo Polo', quien perdió la vida este lunes 23 de enero a los 78 años de edad luego de padecer demencia vascular, aunque por mucho tiempo se dijo que tenía alzheimer. El conductor de espectáculos reveló que 'Chabelo' se habría retirado de los escenarios por presuntamente padecer la enfermedad.

Gustavo confesó haber admirado mucho a 'Polo Polo', pues no solo lo consideraba muy talentoso, sino una persona muy educada e inteligente: "Un hombre tranquilo, un hombre educado, un hombre que no levantaba la voz y que no decía groserías en su vida privada, pero arriba de un escenario era una verdadera maravilla, un contador de historias que iba rematando cada uno de sus chistes", contó. Y en su breve encuentro con la prensa, reveló que el 'Amigo de todos los niños' presuntamente enfermó de alzheimer.

En torno a los rumores de que el comediante habría sido secuestrado por su familia en sus últimos años, Gustavo opinó al respecto, poco antes de revelar la supuesta enfermedad de 'Chabelo': "Afortunadamente, sus hijos en un buen momento decidieron que ya no saliera a la luz pública, cuando hay amor por parte de los hijos, cómo puede estar secuestrado, yo creo que lo estaban cuidando", declaró.

Gustavo Adolfo Infante y 'Polo Polo'

Fue así como declaró que 'Polo Polo' no es la única celebridad que su familia ha mantenido lejos de los reflectores por cuestiones de salud, hablando de 'Chabelo': "Otro caso es 'Chabelo', tiene el mismo problema que él", dijo. "Eran grandes amigos, jugaban golf entre semana, creo que tiene el mismo problema de Alzheimer mi querido 'Chabelo", confesó. En un principio, señaló que padece lo mismo que mató a 'Polo Polo', sin embargo, más tarde en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión corrigió lo que dijo pues el comediante perdió la vida por demencia vascular y no alzheimer. "Dejó de respirar", contó su hijo tras su fallecimiento.

Asimismo, externó que se encuentra de acuerdo con aquellas familias que alejan a los famosos del ojo público tras enfermar y no poder seguir interpretando a sus personajes, afirmando que para él es preferible recordarlos como cuando se encontraban en sus plenas facultades mentales: "Qué bueno que no dejen que los veamos, porque yo quiero recordar a Xavier López 'Chabelo' como el eterno niño de 8 años y a 'Polo Polo' como el real majadero de los escenarios", finalizó.

