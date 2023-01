Tras hundir a Galilea Montijo y 23 años de exclusividad, galán de Televisa se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa hace 23 años y que sería de las pocas estrellas con contrato de exclusividad, dio tremenda sorpresa a sus fans debido a que este miércoles reapareció en el programa Hoy luego de haber tenido fuertes roces con Galilea Montijo. Se trata del actor Sebastián Rulli, quien hizo su debut en la televisión mexicana a finales de los 90's.

El oriundo de Argentina ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa luego de trabajar como modelo e hizo su debut en los melodramas en el 2000 cuando formó parte del elenco de Primer amor, a 1000 x hora. Luego le siguieron otros proyectos como Contra viento y marea, Un gancho al corazón, Amores verdaderos, Lo que la vida me robó y Vencer el pasado, que lo convirtieron en el protagonista más cotizado de la empresa.

Se dice que sería de los favoritos para los ejecutivos de San Ángel y que por ello sigue gozando de exclusividad. En el pasado Rulli tuvo fuertes diferencias con Galilea Montijo por temas políticos, debido a que él se lanzó en contra de los actores que violaron la veda electoral para promocionar al Partido Verde a cambio de dinero y ella le pidió que no hablara del tema pues no es mexicano. Este de inmediato estalló y destrozó a la conductora.

El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual", expresó el histrión.

Sebastián Rulli y Galilea tuvieron diferencias por temas de política

Durante la mañana de este miércoles 25 de enero el novio de la querida actriz Angelique Boyer reapareció en Hoy para responder a diversos cuestionamientos que le hicieron los reporteros al encontrarlo en el Aeropuerto de la CDMX. En primer lugar, el argentino de 47 años confesó si a él lo han discriminado por ser muy guapo como aseguró Danilo Carrera semanas atrás: "No jajaja yo no me quejo", comentó entre risas.

Y es que el ecuatoriano explicó que debido a que es atractivo, las personas piensan que es ignorante: "No tiene nada qué ver una cosa con la otra, hay buenos actores guapos y no guapos", dijo Rulli contundente. Asimismo, el argentino expresó si siente celos de Danilo ahora que él y Angie tendrán escenas apasionadas: "No, no, Danilo es un buen compañero, me dan gusto que estén trabajando juntos". También relató que recién regresaba de un viaje a la playa que hizo con sus padres, luego de que su progenitor tuviera duros problemas de salud el año pasado.

Estamos festejando la vida, salud y el amor de familia", expresó feliz.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy