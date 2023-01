Danilo Carrera rompe el silencio y confiesa problemas de autoestima; culpa a esta actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo mes de febrero, Angelique Boyer regresará de manera triunfal al Canal de las Estrellas con El Amor Invencible, melodrama en el que compartirá créditos con su colega, el galán de Televisa, Danilo Carrera. Si bien, la histrionista ha revelado que todo va viento en popa en la producción, la realidad podría ser muy diferente para el exnovio de Michelle Renaud, quien no se guardó nada y confesó problemas de autoestima a causa de una joven celebridad.

El tema salió a la luz en días recientes, cuando el oriundo de Ecuador concedió una entrevista para Televisa Espectáculos, en donde habló un poco acerca sobre su experiencia al trabajar con las hermanas Ana e Isabella Tena, con quienes reveló tener una gran química en el área laboral, tanto es así que dejó entrever que se llevaban como de la familia, al grado en el que ambas suelen hacerle bullying en los sets de grabación.

Entre bromas, el actor de Vencer la ausencia y Contigo sí reveló que incluso padecía problemas de "autoestima" gracias a Ana: "Sigo siendo un niño y es la primera vez que me siento responsable de los jóvenes... Estas niñas me bullean, estas niñas me dan diez vueltas. Ana me bullea todo el tiempo, si tengo problemas de autoestima es por Ana, somos una familia", concluyó el histrión de 34 años.

Fotografía de Ana e Isabella Tena

Durante la entrevista, Danilo Carrera reveló que tenía planeado abandonar México durante una temporada, puesto necesitaba tomarse un descanso del trabajo: "Mi plan antes de este proyecto era irme un tiempo, pero me habló Juan, me presentó el proyecto y a él y a Angelique Boyer no les puedes decir que no, estoy aquí muy contento, pero mi plan es irme un tiempo después de esta novela. Amo las novelas, pero necesito un descanso, reinventarme, van nueve novelas y quiero hacer otras cosas, pero vendrán otros proyectos y falta mucho".

Algo que podría resultar curioso para muchos es que El amor invencible es el regreso a las novelas de Angelique Boyer, quien prácticamente se tomó un año sabático de la actuación, debido a que estaba buscando darse un descanso de la gran carga de trabajo, tal y como mencionó Danilo en la entrevista anteriormente citada, por lo que la producción de Juan Osorio podría ser el último melodrama del actor durante un tiempo.

