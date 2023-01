Golpe a Elizabeth Álvarez: Supuesta amante de Jorge Salinas llega a 'VLA' y hace alarmante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo, quien fue relacionada con Jorge Salinas, apareció dando una nueva entrevista en el programa Venga la Alegría, donde hizo una fuerte acusación en contra del actor de Televisa. Como se recordará, durante la semana pasada la revista TVNotas sacó a la luz unas imágenes en las que el galán de telenovelas aparece aparentemente besando a la especialista de la salud.

Ayer miércoles 25 de enero, durante la presentación del melodrama Perdona nuestros pecados, Jorge rompió el silencio y habló de este escándalo, asegurando que solo sería la única vez que daría declaraciones al respecto. De forma tajante, el esposo de Elizabeth Álvarez desmintió haber tenido un amorío con la también cirujana mexicana como ella señaló. Tras conocerse la versión de Salinas, ahora Anna Paula salió a defender sus declaraciones y contó que ella no mintió. La especialista en salud advirtió de que hay pruebas sobre lo que ella está diciendo.

Jorge habría engañado a Elizabeth Álvarez

Y recordando las declaraciones que Salinas hizo, ella pidió que se revele el video en el que aparecen besándose: "Como el señor Jorge Salinas dijo, sería mejor que se revelara el video para que se pudiera aclarar la situación... Si el señor dice eso que no hubo beso, entonces no... Yo solo soy congruente con lo que yo digo, al final él es figura pública", comentó pero los conductores de TV Azteca no la dejaron terminar de hablar.

Tanto Flor Rubio como Ricardo Casares confrontaron a la nutrióloga debido a que escucharon varias inconsistencias en sus declaraciones y le pidieron que revelara la verdad: Tuvo o no tuvo un romance extramarital con el protagonista de novelas como La que no podía amar, Como tú no hay dos y Fuego en la sangre: "Perdón Anna, es que tú en todos los medios has estado diciendo que "sí" ¿ya no quieres hablar del tema?", cuestionó el conductor.

Luego Anna mencionó que efectivamente Salinas la besó cuando se estaban despidiendo y dijo que desde esa ocasión no han vuelto a tener comunicación: "Yo me estaba despidiendo y fue por eso que, luego de esa ocasión, no volvimos a hablar... Esto llegó más lejos de lo que yo me imaginé". Tras confirmar la infidelidad, la especialista añadió que presuntamente fue acosada por el galán de la televisora de San Ángel, pero luego se volvió a contradecir.

No ha habido ningún tipo de comunicación, no hay nada más que una relación médico-paciente", reiteró.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria