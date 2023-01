La familia de afamado actor se viste de luto y dan desgarradora noticia sobre una de sus hijas

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este jueves, 26 de enero, la familia de un afamado actor dio a conocer una lamentable noticia; resulta ser que una de sus hijas falleció a muy temprana edad. Ante esto, crearon un perfil en GoFoundMe para sustentar los gastos de la bebé que la joven mujer dejó. De acuerdo con algunos informes, el histrión se ha mantenido en silencio hasta el momento y las únicas que han hablado del lamentable suceso fueron su esposa y su hija sobreviviente.

El día de hoy trascendió la noticia de la muerte de Odele, de 25 años, hija del actor de Los Sopranos, John Ventimiglia. Según información del medio, Page Six, la joven rubia habría perdido la vida desde el pasado viernes, 12 de febrero, coincidiendo con el día del fallecimiento de Lisa Marie Presley; sin embargo, la familia decidió dar la noticia a través de sus redes sociales recién el día de hoy, probablemente lo hicieron como una manera de llevar su duelo en lo privado.

La primera en hablar del tema es la madre de Odele, Belinda Cape, quien mediante a su perfil de Facebook habló sobre lo devastada que se encontraba la familia por la pérdida de la joven: "Con el corazón roto por tener que publicar el aviso del funeral de nuestra querida Odele. Su hermana Lucinda y yo nos sentimos abrumadas por los mensajes de apoyo y amor que hemos recibido, y sus recuerdos de lo querida que era Odele para tantos (...) Deja un vacío en nuestras vidas".

Pero Belinda no fue la única que habló sobre la muerte de Odele, ya que su hermana, Lucinda, también habló al respecto, por medio de su cuenta de Instagram, desde donde compartió varias fotos de la fallecidas y anexó un mensaje en el que le hizo saber a sus seguidores lo triste que se encontraba: "Las palabras nunca serán suficientes para expresar el dolor que estamos sintiendo. Amaba mucho a mi hermanita".

Lucinda reveló que el funeral de la joven se celebró este jueves, 26 de enero, en punto del medio día en la Antigua Primera Iglesia Reformada en Park Slope. Como se mencionó anteriormente, la familia no ha revelado la causa de muerte de Odele; mientras que el propio John Ventimiglia ha guardado silencio con respecto al temprano fallecimiento de su hija, incluso el medio Page Six informó que no quiso responder a sus llamadas para esclarecer el tema.

