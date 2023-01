Salió del clóset y se queda ciega: Tras 15 años retirada de Televisa, actriz se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien renunció a las telenovelas de Televisa desde hace 15 años y que sorprendió al salir del clóset, regresó al programa Hoy durante la mañana de este jueves 26 de enero e hizo una fuerte confesión ante las cámaras. Se trata de Montserrat Oliver, quien luego de divorciarse de un hombre decidió declararse lesbiana y ahora tiene un par de años casada con la fotógrafa y modelo Yaya Kosikova.

Durante sus inicios en la televisora de San Ángel la también modelo actuó en exitosos melodramas como Sin pecado concebido, La madrastra, Rebelde y Palabra de mujer, sin embargo, desde hace 15 años abandonó esta carrera y se enfocó únicamente en la conducción. Montse ha sido parte de icónicos programas del canal como Reto 4 Elementos, Las hijas de la madre tierra y Montse & Joe.

De hecho en la emisión del Canal Unicable trabaja con su exnovia Yolanda Andrade, con quien tuvo su primera relación lésbica abierta. Hay que recordar que la guapa rubia estuvo casada en su época de juventud pero dejó a su primer esposo, un hombre llamado Henry, por estar con la presentadora sinaloense. Además tuvo un tórrido romance de 12 años con la empresaria mexicana Bárbara Coppel.

Durante la mañana de este jueves Montserrat permitió que el reportero del programa Hoy, Chano Jurado, lo acompañara a una sesión de fotos, desde donde confesó que le encanta el modelaje: "Verás qué cómoda me siento ver cómo están saliendo las fotos y proyectar lo que quiero proyectar", relató. Asimismo, la oriunda de Monterrey, Nuevo León, contó cómo ha sido ser conductora del exitoso reality Reto 4 elementos:

Oliver, quien tiene que someterse a una cirugía para evitar quedar ciega debido a las secuelas que le dejó el Covid-19, explicó que el proyecto de Canal 5 la ha ayudado a conocerse mejor y hacer un trabajo de retrospección que nunca había hecho: "La tercera temporada a mí me transformó mucho, esa vez no teníamos señal, estaba yo sola y tuve mucha retrospección, me conocí y aprendí muchas cosas de mí que no estaban bien".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy