Se divorció: Tras veto "viejo" y 10 años desaparecido, protagonista deja Televisa ¿por TV Azteca?

Ciudad de México.- Se confirmó que un famoso galán de telenovelas, quien el año pasado firmó su divorcio y que supuestamente sufrió un veto por "viejo", dará un duro golpe a Televisa debido a que ya fue confirmado como protagonista un nuevo proyecto de la empresa de la competencia. Se trata del cubano William Levy, quien hizo su último proyecto en la televisora de San Ángel desde hace 10 años.

Antes de convertirse en actor, el originario de La Habana empezó trabajando como albañil en el negocio de la construcción y fue en el 2008 que tuvo su primera oportunidad en la televisión mexicana con la novela Pasión, producida por Carla Estrada con la que se le relacionó sentimentalmente. Luego se unió a inolvidables melodramas como Sortilegio, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel y La Tempestad, este fue el último que hizo en 2013.

Levy decidió retirarse de la pantalla chica para probar suerte en el cine en Hollywood. Hace unos años la revista TVNotas aseguró que el actor no obtuvo los mejores resultados en el extranjero y presuntamente rogó a productores de Televisa para que lo volvieran a contratar, lo cual no ocurrió pues lo habían rechazado por su edad "ya que no lucía como un protagonista". Finalmente el año pasado acabó uniéndose a la cadena Telemundo.

A inicios del 2022 William confirmó públicamente que se estaba divorciando de Elizabeth Gutiérrez tras casi 20 años juntos y la noticia dejó en shock a todos sus seguidores. El matrimonio entre el cubano y la actriz mexicana-estadounidense se había salvado varias veces de las crisis ya que superaron duros momentos juntos, como cuando surgieron rumores de una supuesta infidelidad con Jacqueline Bracamontes.

Tras no tener mucho éxito en el remake de la telenovela Café con aroma de mujer, hace algunas horas los ejecutivos de Telemundo confirmaron que dará una segunda oportunidad al cubano y lo contrataron como protagonista de su nueva serie. Levy le hará la competencia a Televisa protagonizando el proyecto Hasta Encontrarte, donde tendrá de co-protagonista a Samadhi Zendejas y la gran villana de la historia será Kimberly Dos Ramos.

