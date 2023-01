Se volvió mujer: Tras perder exclusividad en Televisa y veto por irse a TV Azteca, actor llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien durante años estuvo vetado de Televisa por haberse unido a TV Azteca tras dejar de ser exclusivo, regresó al programa Hoy la mañana de ayer miércoles y admitió públicamente su más reciente cirugía estética. Se trata del controversial Germán Ortega integrante de 'Los Mascabrothers', quien varias veces se ha dejado ver transformado en mujer para actuar en sketches como el de 'La Jitomata y la Perejila'.

Junto a su hermano Freddy Ortega se dio conocer en el Canal de Las Estrellas por aparecer en programas como El Privilegio de Mandar, La Parodia, entre otros. Además ha probado suerte en el séptimo arte actuando en películas como Entre el amor y el odio, El crimen del Cácaro Gumaro, Un rescate de huevitos, Adictos, Todo Incluido, Doble sentido, entre otras. Fue en el año 2017 cuando ambos se quedaron sin contrato de exclusividad y dejaron la empresa de San Ángel.

'Los Mascabrothers' fueron vetados de esta televisora debido a que inmediatamente después se cambiaron a las filas del Ajusco, llegando a visitar programas como el matutino Venga la Alegría e incluso hasta estuvieron de invitados en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy. Además ha seguido dando exclusivas a esta emisión de espectáculos, como cuando anunció que estaba en crisis y que no tenía dinero ni para pagar la luz tras la pandemia.

Germán, quien al igual que su hermano fue perdonado por los ejecutivos de San Ángel desde 2019 y pudieron reactivarse con la serie Relatos Macabrones, llegó al programa Hoy la mañana de ayer miércoles 25 de enero hablando acerca de su reciente cirugía en la nariz. Como se recordará, a inicios del 2022, el 'Mascabrother' ya se había hecho un tratamiento para resolver su calvicie el cual consistió en injertarle cabello folículo por folículo.

Ahora ante las cámaras del matutino conducido por Andrea Legarreta, Ortega confesó que en los primeros días del año se tuvo que operar la nariz por recomendación médica y no porque sea un capricho de belleza: "Me operé porque me quiero ver más guapo si es lo que quieren oír y ni así me veo más guapo", dijo con su característico humor. Sus médicos decidieron levantar un poco la puntita de la nariz para que tuviera mejor respiración.

Fue funcional, los cornetes ya estaban muy mal, la nariz chueca, y equis, bueno, la doctora decidió levantar un poco el cartílago", dijo y confesó que su recuperación va también que ya está grabando Relatos Macabrones.

