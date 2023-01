Televisa pierde a una estrella: Enfermedad mata a actor y 'VLA' filtra secreto que llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras años retirado de la televisión y rumores de que presuntamente estaba secuestrado por su familia, el hijo del fallecido actor y comediante de Televisa Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido en el medio artístico como Polo Polo, aclara si todo sobre el deceso de su padre, quien perdió la vida este lunes 23 de enero a los 78 años de edad. Además revela un secreto que se llevó a la tumba.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, su hijo Paul García respondió a cuestionamientos de la prensa sobre si su padre estaba secuestrado por su familia en los últimos años. Tajante, dijo: "Mira, los rumores, la gente que no tiene de qué vivir habla cosas malas... yo, lo que tengo de mi papá son cosas buenas, no me interesa contestar preguntas que no vengan al caso. Fue un gran padre, un gran abuelo, tuvimos muchos años de despedirnos, muchos años de decirnos cosas lindas", manifestó.

Polo Polo falleció a los 78 años

Visiblemente conmovido, Paul recordó que el comediante le dejó grandes enseñanzas de vida, como apreciar lo que haces: "Es amar tu trabajo, disfrutarlo, amar a la gente que tienes a tu alrededor, respetarlos". También dejó en shock al revelar un secreto que se habría llevado a la tumba, que nunca extrañó volver a los escenarios tras retirarse: "No, no... yo creo que en su tiempo lo hizo bien, lo disfrutó. Polo fue yo creo que el stand up comedy más cab... que ha tenido México", dijo.

Y sobre la posibilidad de relanzar los audios donde contaba chistes, Paul dijo: "No he tenido tiempo de pensar en eso, finalmente nos dedicamos a cuidarlo y si se fijan se pararon las redes y la parte comercial... porque no se trataba de hacer un marketing o de negociar con él", comentó. García externó que en sus últimos años, el comediante pudo disfrutar de su familia y estar tranquilo, pues como se recordará, 'Polo Polo' padecía demencia vascular.

Finalmente, el hijo del afamado comediante dijo que aún no toman la decisión de en qué lugar descansaran sus restos ni tampoco si se realizará el relanzamiento de parte de su obra como comediante, como parte de un homenaje póstumo. A Polo Polo siempre se le recordará como uno de los mejores cómicos de México, quien alcanzó gran popularidad por sus shows, su trabajo en cine de ficheras y programas como La Escuelita VIP.

Fuente: Tribuna