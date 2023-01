Tras el fallecimiento de Polo Polo, Azela Robinson hace inesperada confesión: "Me quería morir"

Ciudad de México.- Si bien, hace tres días el mundo de la farándula se inundo en llanto por el sensible fallecimiento de Polo Polo, hubo una actriz quien no habló del tema sino hasta el pasado miércoles, 25 de enero, cuando logró estremecer a sus más de 56 mil seguidores en Twitter, donde contó una inesperada anécdota en la que apareció el comediante; sin tapujos, Azela Robinson reconoció que se quería "morir" por este hecho.

Es posible que muchos hayan crecido con las villanas de Azela en las telenovelas o, incluso, es posible que la recuerden por sus apariciones esporádicas en la serie de antología Mujer, casos de la vida real. Aunque para gran cantidad de gente, Robinson es una actriz consolidada, la realidad es que no siempre fue así, de hecho, ella tuvo que migrar de su natal Londres, Inglaterra, para cumplir su sueño en la actuación.

Según información brindada por la villana del Manantial, cuando recién iniciaba su carrera tuvo que participar en una película de finales de los años 80, en la que debía interpretar a una mujer atractiva que utilizaba prendas bastantes reveladoras, situación que le resultó complicada; sin embargo, en dicho filme, también aparecía Polo Polo, quien contrario a como se le veía en la pantalla, habría sido todo un caballero con Azela.

Haciendo mis pininos en el heroico cine nacional de fines de los 80, me tocó el papael de una mujer buenona vestida en transparencias; era comedia, pero yo me quería morir, el prota era Polo Polo, un caballero que me hizo sentir protegida y respetada. Descansa en paz caballero", declaró Azela