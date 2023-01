Tras ser una reconocida estrella infantil y volverse pastor, actor pierde la vida misteriosamente

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Las estrellas infantiles tienden a ser las más recordadas por el público, esto es debido a su gran talento, así como el toque de ternura que siempre suelen añadirle a las producciones. Es por esto que, cuando alguno de estos famosos llega a perder la vida, suele haber gran conmoción entre la audiencia, tal y como le pasó a un histrión, quien fue ampliamente reconocido en la televisión, en su edad de infante y adolescente.

Se trata de Lance Kerwin, quien es recordado por su participación en programas como James at 15, Salem's Lot y The Loneliest Runner; sin embargo, al igual que otros actores infantiles, en determinada edad, el histrión decidió abandonar a la farándula para llevar una vida mucho más tranquila en el anonimato. Y es que, según información del medio The Hollywood Reporter, tras su paso por la industria, Kerwin decidió mudarse a Hawái, donde se convirtió en un pastor.

Lance Kerwin pierde la vida a los 62 años

Lamentablemente, la vida de Lance se apagó el pasado martes, 24 de enero, a los 62 de edad, esto según información brindada por la hija del actor, Savanah, quien no brindó detalles sobre la causa del deceso del famoso, tampoco se sabe si la excelebridad tendría algún tipo de enfermedad preexistente o si fue hospitalizado el día de su fallecimiento, por lo que, por ahora, lo medios lo manejan como un hecho desconocido o misterioso.

Según algunos informes, Lance apareció en la televisión en la década de los años 70, cuando dio vida a la versión joven de 'Michael Landon', en el filme de la NBC, Tehe Loneliest Runner, donde dio vida a un niño que adoraba correr; posteriormente, el adolescente continuó con su carrera en la serie de 20 episodios, James at 15 o James at 16. También es recordado por su participación en la cinta de terror basada en la novela homónima de Stephen King, Salme's Lot.

Lance Kerwin en 'Salem's Lot'

Cabe señalar que Lance no fue el único actor del que Hollywood tuvo que despedirse durante el último mes, ya que, en casi cuatro semanas, el mundo de la farándula tuvo que decirle adiós a estrellas de la talla de Lisa Marie Presley, Wally Campo, Betty Sturm, Yoshio Yoda, David Crosby, Sandra Seacat, CJ Harrys, Gina Lollobrigida, Michael Levin, Miko Taka, Dorothy Tristan, entre muchos otros.

Fuentes: Tribuna