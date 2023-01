Tras sufrir presunta infidelidad, estrella de TV reacciona a las burlas por el nombre de su hijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A comienzos de esta semana, una de las personalidades más famosas de Estados Unidos dio de qué hablar al anunciar el nombre de su hijo, mismo que se había estado reservando desde hacía algunos meses; sin embargo, la gran revelación fue recibida con burlas por parte de los usuarios de Internet, quienes no dudaron en hacerle saber a la celebridad lo gracioso que esto les parecía. A cuatro días de esto, la estrella de TV reaccionó en TikTok.

Como algunos sabrán, Kylie Jenner, quien estuvo en el ojo del huracán hace unos meses por la presunta infidelidad de su entonces pareja Travis Scott con una modelo de Instagram, resaltó porqué no lograba ponerse de acuerdo con el nombre que le pondría a su hijo menor, puesto, a pocos días de su nacimiento anunció que se llamaría Wolf (lobo, en español) pero tiempo después se retractó afirmando que no sentía que dicho nombre encajara con su pequeño.

A casi 11 meses del nacimiento del hermano menor de Stormi, Kylie publicó una serie de fotografías de su niño, a quien decidió llamar Aire, al igual que el elemento y, como era de esperarse, los memes relacionados a Avatar: El último maestro aire, no se hicieron esperar; mientras que un tiktoker decidió llevar la broma mucho más lejos y grabó un video en el que se disfrazó de Jenner y Scott. Para parodiar aún más la situación, el hombre puso de fondo el tema de la exitosa caricatura de Nickelodeon.

Kylye Jenner y Aire

En el clip se aprecia a una falsa Kylie mencionando los cuatro elementos naturales, hasta que llega al Aire, momento en el que el presunto Scott salta y menciona que "ese es el nombre". Como ya es bien sabido, las Kardashian gustan de estar enteradas sobre lo que se habla de ellas, por lo que, de alguna manera, la modelo llegó hasta el video, al cual reaccionó con varios emojis que se carcajean, lo que indicaría que disfrutó del video, más que molestarse.

La noticia del nombre de Aire llega a pocas semanas de que Kylie y Scott se separaran por segunda ocasión, hecho que una fuente dio a conocer al medio Page Six, donde informó que ambos habían decidido seguir caminos separados, aunque no dio las razones de la separación, es posible que todo esté relacionado con la presunta infidelidad de Travis a la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

Fuentes: Tribuna