Adiós Televisa: Tras retiro de novelas y volverse mujer, actor debuta en TV Azteca y abandona 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien tiene 30 años de experiencia en Televisa y que lleva desde 2019 retirado de las telenovelas, dio una inesperada sorpresa a la audiencia debido a que este viernes 27 de enero salió del aire y abandonó al elenco del programa Hoy. Se trata del también conductor Arath de la Torre, quien hace más de un año se integró a este matutino y ha sido muy criticado por los televidentes.

El originario de Cancún, Quintana Roo, celebró hace poco tres décadas de trayectoria en la televisora de San Ángel donde ha tenido la oportunidad de hacer telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales, Alebrijes y rebujos, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Una familia con suerte y la última, Juntos el corazón nunca se equivoca. Sin embargo, en el 2020 Arath traicionó a este canal uniéndose al Ajusco platicando en exclusiva con 'El Capi' Pérez en su programa La Resolana.

Sin duda alguna el esposo de la actriz Susy Lu, con quien tuvo una fuerte crisis matrimonial el año pasado, ha tenido mayor éxito en la comedia siendo parte de programas y series como Los Simuladores, La Parodia, El privilegio de mandar, Simón dice y el remake de Dr. Cándido Pérez. Además hace poco se volvió mujer imitando a la maestra Ema Pulido, jueza del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, con su aclamado personaje de 'Ema Encerado'.

Aunque se llegó a creer que De la Torre ya no contaba con contrato de exclusividad tras haber traicionado a Televisa con TV Azteca, semanas atrás él mismo confirmó que seguía teniendo contrato vigente en la televisora de los Azcárragas y aseguró que se sentía sumamente agradecido. No obstante, la mañana de este viernes 27 de enero el presentador de 47 años desató rumores sobre un posible despido pues no estuvo en Hoy.

Los conductores que integraron al elenco esta mañana solo fueron Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Legarreta y Tania Rincón, pero tanto él y como la tapatía Galilea Montijo brillaron por su ausencia. Hasta el momento se desconoce cuál es la razón por la que Arath volvió a salir del aire, ya que durante las últimas semanas ha estado faltando al trabajo. ¿Te gustaría que el conductor deje Hoy de forma definitiva?

