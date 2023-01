¡Deja boquiabiertos! Shakira cobra venganza y tiene brutal reacción a FOTO de Piqué con Clara Chía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Gerard Piqué publicara su primera fotografía junto a su novia Clara Chía, con quien se dice le habría sido infiel a Shakira, la cantante colombiana reacciona y lo humilla de la peor manera... y no solo al catalán, sino también a su exsuegra, Montserrat Bernabéu. Tras el tremendo éxito que ha tenido el tema de Shak con el productor argentino Bizarrap, donde despotrica contra el exfutbolista y su actual pareja, la cantante da nuevo golpe al padre de sus hijos.

El drama entre ambos continúa, pues más allá de la presunta infidelidad del exfutbolista del Barcelona con la joven catalana de 22 años, hay otro personaje que se ha convertido en el centro de atención por su mala relación con Shakira, y ella es Montserrat Bernabéu, su exsuegra. Tras filtrarse un video en el que se le ve tapando la boca de la cantautora y luego haciéndole señas de que se calle, mientras Piqué volteaba la mirada hacia otro lado para no observar la discusión entre ambas.

Posteriormente, trascendió que sus nietos, Milán y Sasha, cambiaron de actitud con ella desde que el conflicto familiar estalló. Según la revista española Lecturas, la exsuegra de Shakira se queja de que sus nietos ya no la llaman de "abuela" y que esto sería a solicitud de la intérprete de Te Felicito, por lo que fue cuestionada al respecto cuando llegaba a su casa tras dejar a sus hijos en la escuela. Shak manejaba a bordo de su auto con su hermano, por lo que reporteros empezaron a cuestionarla.

No solo le preguntaron si era verdad que sus hijos ya no le decían abuela a la madre de Piqué, sino que también la cuestionaron sobre la primera foto que publicó Gerard junto a Clara, confirmando oficialmente su noviazgo. Pese a la presencia de los medios, Shak optó por no bajar la ventanilla, sin importarle que le cuestionaban su opinión sobre la romántica foto de su ex con su nueva novia luego del tremendo ataque que les dedicó. La colombiana ignoró cada uno de los cuestionamientos de la prensa y se limitó a reaccionar con una discreta sonrisa.

Finalmente, al ser felicitada por el éxito del sencillo que realizó junto a BZRP, Shak únicamente sonrió y se dirigió a su domicilio. Pero el tema no es el único golpe que tiene la cantante bajo la manga, pues se espera que en unos días, para el cumpleaños del exfutbolista (el cual también ella comparte), lance una nueva canción con tremenda dedicatoria. ¿Será otro contundente ataque contra Piqué y Clara? Habrá que esperar para saberlo.

