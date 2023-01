El hermano de Juan Gabriel habría perdido la vida; esto es lo que se sabe hasta el momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes, 27 de enero, el mundo de la farándula se sacudió, después de que trascendiera la noticia de la supuesta muerte de Pablo Aguilera, quien fue el hermano del afamado cantante Juan Gabriel, mismo que falleció hace más de 6 años, debido a un infarto agudo de miocardio, mientras se desarrollaba su gira MeXXico es Todo. Como algunos sabrán, tras su muerte, el hermano del 'Divo de Juárez' tuvo que enfrentarse a pleitos legales por permanecer su rancho.

Hasta el momento hay pocos detalles sobre lo ocurrido, pero según información de la periodista Addis Tuñón, el señor Pablo Aguilera, quien era conocido por ser el último hermano de Juan Gabriel que aún vivía, habría perdido la vida durante la jornada del día de hoy, en lo que fue el rancho del famoso; sin embargo, hasta el momento la noticia no ha sido confirmada por ninguna persona cercana al hombre.

Addis lamentó la noticia y, posteriormente, declaró a través de su cuenta de Twitter: "Lamento la noticia. Me avisan que falleció don Pablo Aguilera, el último hermano que le sobrevivía al 'Divo' Juan Gabriel. Me queda el gusto de que murió en el rancho de su hermano. Nunca lo lograron echar" constató la periodista; sin embargo, como se mencionó líneas atrás, hasta el momento la noticia no ha sido corroborada, por lo que deberá ser tomada con mucho cuidado.

Addis anuncia la muerte del hermano de Juan Gabriel

De ser esto cierto, Don Pablo habría perdido la vida a pocos meses de que comenzaron a lanzarse los sencillos póstumos de Juan Gabriel en el disco Los Dúo 3, álbum donde colaboró con grandes estrellas como Ángela Aguilar, Gloria Trevi, La India y la banda El Recodo, Anahí, Charles Aznavaour, Luciano Pereyra, Pepe Aguilar, Lasso, La adictiva y Danna Paola; así como también lanzó una canción en inglés con el cantante John Fogerty.

Como algunos recordarán, el equipo de marketing de Juan Gabriel logró impresionar a sus miles de fanáticos después de que su cuenta oficial de Instagram se reactivara luego de mucho tiempo, a la par que no dejaban de aparecer imágenes y videos con la palabra "Ya" y aunque hubo quienes pensaron que se trataba del gran regreso del cantante, la realidad es que se era el nombre primer sencillo del álbum.

Fuentes: Tribuna