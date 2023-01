Fans temen por su vida: La policía es enviada a la casa de afamada cantante y ella reacciona

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace algunos meses, los fans de una afamada cantante se han manifestado preocupados, debido a que, según ellos, la estrella pop se ha comportado de manera errática y aunque hasta hace algunos días las cosas se habían limitado a ocurrir en redes sociales, hubo algunos aventurados que decidieron llevar las cosas mucho más lejos y alertaron a la policía para que averiguaran si la celebridad se encontraba en optimas condiciones.

Britney Spears es una artista que suele despertar sentimientos encontrados en la gente, ya que, a principios de los años 2000 se coronó como una de las celebridades más cotizadas de la industria musical, pero casi al final de la primera década del milenio, millones de personas pudieron ver su mediático declive, al grado en el que su padre, Jamie Spears, asumió por completo la tutela de la cantante, durante algunos años, hecho que resultó aún más contraproducente para la salud mental de la intérprete de Toxic.

Fans de Britney Spears continúan acosándola

Si bien, Spears recuperó su independencia en el año 2021, esto lejos de tranquilizar a sus fans, los alteró aún más, puesto más de uno ha declarado en redes sociales que no confían en el actual marido de Britney, Sam Asghari por lo que, conforme avanzó el tiempo, las acusaciones de sus seguidores han ido en aumento, al grado en el que abiertamente señalan al actor de Family Business de maltratar a la cantante.

En días anteriores, la rubia eliminó nuevamente su cuenta oficial de Instagram, por lo que las cosas escalaron aún más. Todo ocurrió el pasado miércoles, 25 de enero, cuando la policía de Los Ángeles recibió múltiples llamadas en las que afirmaban que Britney corría peligro, por lo que los oficiales de la ley acudieron a la casa de la famosa, donde no encontraron nada sospechoso. La cantante de I Wanna Go reaccionó por medio de un comunicado a través de redes sociales donde les dijo a sus fans que esta vez habían llegado demasiado lejos.

Como todos saben, llamaron a la policía a mi casa debido a una broma telefónica. La policía nunca entró en mi casa y cuando llegaron a mi puerta se dieron cuenta rápidamente de que no había ningún problema y se fueron de inmediato", relató la famosa

Como era de esperarse, Britney Spears no se tomó muy a bien que la policía acudiera a su casa y aunque no dejó de hacer énfasis en lo mucho que ama a sus fans, esto que hicieron no estuvo del todo bien: "Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que le incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro. Con todo el amor, B.".

Comunicado de Britney Spears

Créditos: Twitter @britneyspears

Fuentes: Tribuna