¿Firma con Televisa? Tras dejar 'VLA', captan a Cynthia Rodríguez en reunión con conductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más la presentadora coahuilense Cynthia Rodríguez logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que horas atrás salieron a la luz una serie de fotografías en las que aparece en una reunión con querida conductora del programa Hoy. ¿Se integrará a Televisa? Como se recordará, en agosto del 2022 la famosa decidió renunciar a su puesto en el matutino Venga la Alegría.

La ahora esposo del cantante Carlos Rivera había trabajado durante 17 años en TV Azteca de forma ininterrumpida tras saltar a la fama con el exitoso reality La Academia, el cual luego le abrió las puertas a la actuación. Apareció en entrañables telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina, además de que fue parte de exitosos programas como Todo un show y Venga la Alegría.

De momento no hay información oficial sobre si Cynthia llega a San Ángel, pero lo que sí es una realidad es que una conductora del matutino de Las Estrellas es de sus más grandes amigas. Se trata de Tania Rincón, quien la tarde de ayer jueves 26 de enero la visitó en su hogar. Ambas presentadoras utilizaron sus historias de Instagram para presumir el reencuentro, donde también estuvo la pequeña Amelia y otras amigas.

Visitas bonitas en casa ¡amé verlas!", escribió Rodríguez.

Cynthia recibió visitas en su casa

Con la visita de Tania a la casa de la familia Rivera Rodríguez aumentaron los rumores sobre un posible ingreso de Cynthia al matutino Hoy, donde ella lleva trabajando de forma oficial desde octubre del 2021. Los seguidores de la conductora de 38 años anhelan verla de regreso en la pantalla chica, sin embargo, existen muy pocas posibilidades de que emigre a Televisa, sobre todo porque ella lo negó el año pasado.

Cuando anunció que dejaba Venga la Alegría, la también cantante aseguró que no se iba a cambiar a las filas de otra televisora y señaló que su prioridad era disfrutar de su etapa de casada con Carlitos: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar", dijo. Además en la actualidad los esposos están buscando agrandar la familia, por lo cual es poco probable que ella vuelva a trabajar pronto.

