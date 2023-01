Golpe a Piqué: Filtran todas las veces que el exfutbolista maltrató a Shakira en público

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Desde mediados del pasado 2022, Gerard Piqué y Shakira han estado en el centro del ojo del huracán, luego de que trascendió la noticia de que el exjugador del Barcelona estuvo engañando a la colombiana. Y aunque ambos decidieron poner fin a su relación de más de una década, esto no significa que el tema se haya dado por cerrado, sobre todo después de que la cantautora lanzara tres canciones en donde exhibió la verdadera cara de su relación: Te felicito, Monotonía y Music Sessions #53.

Sin embargo, una tiktoker identificada como Rinda2...0 grabó un video con una serie de pruebas que apuntarían a que, básicamente, toda la relación entre los famosos estuvo llena de maltratos por parte de Piqué hacía Shakira. El clip comienza señalando una entrevista que la originaria de Barranquillas dio en el año 2014, donde declaró que dejó de hacer colaboraciones con hombres por el carácter "conservador" de Gerard, ya que éste solía ponerse celoso: "Como no puedo poner a un hombre en un video, ahora me toca hacer todo con mujeres", señaló la cantante.

Pero esto no fue todo, ya que, el propio futbolista le habría llamado la atención a Shakira, para que en sus entrevistas no hablara demás con respecto a su relación. La madre de Sasha y Milan imitó a Piqué y declaró: "La próxima vez cierra esa boquita, ¿vale?". De acuerdo con algunos reportes, Gerard también habría controlado la forma de vestir de la cantante, puesto no le permitía llevar ropa demasiado provocativa en sus colaboraciones y tampoco en los eventos a los que acudía.

Según el video, en los Premios de Fiesta del Deporte Catalán del 2016, Gerard habría estado furioso con Shakira por llevar un vestido sin sostén, al grado en el que la famosa tuvo que ponerse una chaqueta para cubrir la parte superior de su atuendo; sin embargo, esto no habría disminuido el enojo del ahora novio de Clara Chía, quien se negó a abrazar a la intérprete de Suerte, cuando éste se llevó el premio al Futbolista Catalán del Año.

Otro momento destacable fue en el 2019, durante las finales de la Copa Iris, evento que se celebró en Madrid. Resulta ser que en aquella ocasión, Shakira y Piqué estaban sentados en las gradas del estadio, cuando una cámara los captó. La cantante al percatarse de ello hizo una señal de corazón con ambas manos, mientras bailaba, pero Gerard le bajó rápidamente las manos y le dijo algo, mientras que la celebridad puso una mueca de incomodidad, por lo que se cree que le llamó la atención.

De ser ciertas todas estas acusaciones, las canciones de Shakira como Te felicito y Monotonía, tomarían cada vez más sentido, ya que, la cantante menciona que tuvo que hacer a un lado su carrera debido a la soberbia de su pareja y es que, incluso hay internautas que señalan que Gerard se molestaba en cada ocasión en la que la cantante de Colombia brillaba mucho más que él, aunque clara... mente esto no ha sido confirmado por el atleta.

Fuentes: Tribuna