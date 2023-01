Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy viernes 27 de enero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana está próxima a concluir y para que puedas ir planificando tu fin de semana, Mhoni Vidente, la astróloga más consultada en México por los famosos, te comparte los horóscopos de hoy, viernes 27 de enero del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

Busca la forma de conseguir ese aumento de sueldo que tanto necesitas para pagar tus deudas. Podrías estar atenta a las nuevas vacantes o emprender; todo saldrá bien.

Tauro

Una persona que no te agrada estará muy presente en tu jornada laboral este día, así que ten paciencia para que puedas realizar las cosas con calma. Busca un nuevo sueño, andas muy desanimado por tu último fracaso.

Géminis

Es hora de que dejes el estrés atrás y busques formas para relajar el cuerpo. También llegan pagos importantes que te ayudarán a liquidar tus deudas de una vez por todas. No te metas en relaciones ajenas.

Cáncer

No des regalos a los demás si no es de corazón, ya que eso podría meterte en problemas con los demás. También aprende a gestionar tus emociones incómodas, te irá muy bien si hablas desde el corazón.

Leo

Un amigo tuvo ha estado muy triste por una pérdida grave que tuvo; demuestra que siempre estarás para él con alguna salida o reunión a solas. Recuerda que ese karma se regresa siempre.

Virgo

En el trabajo, tu jefe se mostrará muy enojado contigo por un grave error que cometiste. Debes poner más atención, o todo saldrá mal para ti de ahora en adelante. Cuida más la dieta.

Libra

La salida que has planeado con tus amigos para el fin de semana será perfecta, siempre y cuando te des tiempo de realizar tus tareas pendientes. Si no quieres una relación, dilo, no puedes forzarte a nada.

Escorpio

Es hora de que aprecies y reconozcas los logros de estos últimos meses. Sí, la gente te ha ayudado, orientado, pero tú mismo has aprendido y sacado siempre lo mejor. Festéjate.

Sagitario

Ya no le dediques más energía a esa gente que te dañó. Sí, la molestia seguirá pero debes seguir adelante y no desperdiciar tiempo en el pasado.

Capricornio

No debes caer en los impulsos. Piensa bien antes de actuar y entiende que no toda la gente a tu alrededor estará para ti siempre que quieras. En temas financieros, recibes un bono por tu trabajo.

Acuario

Querido Acuario, quizá tengas que ahorrar más en esta época, pese a ser tu cumpleaños. No lo sabes, pero valdrá la pena para tus finanzas en el futuro.

Piscis

Si quieres darle una sorpresa a alguien especial, podrías enviarle flores; los detalles lindos siempre emocionan a la gente y se agradecen. Cuida mucho tu efectivo en estos días, tienes deudas.

