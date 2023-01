Luto en Televisa: Muere cantante de regional mexicano en avionazo; su hija se despide desconsolada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija de una famosa cantante de regional mexicano, quien perdió la vida hace 10 años en un avionazo, nuevamente se viste de luto y lamenta la muerte de un ser querido. Se trata de Jenicka López, hija de la fallecida 'Diva de la Banda', quien perdió la vida en un accidente de avión ocurrido el 9 de diciembre de 2012. Su fallecimiento tan trágico y repentino paralizó al mundo de la música y ahora es una de sus hijas quien enfrenta otro deceso y aparece en redes de Televisa.

Tras el escándalo que surgió luego de que Jenicka señalara que en realidad no es hija del exesposo de su madre Juan López y ella le ocultó quién era su verdadero padre por años, ahora la joven sufrió dolorosa pérdida y con el corazón roto reveló que está de luto por la muerte de un ser querido, de quien se despidió con un estremecedor mensaje. La joven, desconsolada, le dio el último adiós a su mascota, un perrito de nombre Benji, quien la acompañó tras el deceso de su madre en 2012. El mensaje fue retomado en redes de Las Estrellas.

"Mi niño Benji cruzó el puente del arcoíris anoche y ya no siente dolor. Cargó con el peso de mi depresión, ansiedad, angustia y me consoló cuando lo necesité durante casi 9 años. Decir que vivió su propósito en esta tierra es quedarse corto, hizo más que eso", escribió Jenicka. Finalmente, le hizo una conmovedora promesa a su mascota: "Gracias Benji, por amarme cuando me sentía indigno, por amar a todos los que cruzaron nuestras puertas y cuidarme incondicionalmente".

"Estoy en paz contigo, te extrañaré a ti y a tus largas y suaves orejas para siempre. Descansa bebé, estaré bien", señaló en inglés. Los seguidores de la joven se solidarizaron con su dolor y destacaron que ahora, además de su madre Jenni, tiene un ángel más en el cielo, deseándole pronta resignación. La intérprete de Querida Socia tuvo a Jenicka, aparentemente con su segundo esposo, el fallecido Juan López, sin embargo, ella se enteró hace un año que no era su hija biológica.

Este secreto se lo llevó Jenni hasta la tumba. Como se recordará, la cantante estadounidense de origen mexicano perdió la vida cuando la aeronave en la que se trasladaba a Toluca tras presentarse en la Arena Monterrey, perdió la comunicación con los radares a minutos de su despegue. Horas después, cayó en la Sierra Madre Oriental en Iturbide, Nuevo León, sin registrarse sobrevivientes. La cantante y seis acompañantes, entre ellos el encargado de sus relaciones públicas, su abogado, su maquillista, su peinador y dos pilotos, murieron en el lugar.

