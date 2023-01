¡Separados! Actriz de Televisa traiciona a Gabriel Soto y desenmascara falso romance con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron? Tras más de un año comprometidos, y aunque han insistido en señalar que no han puesto fin a su romance, exhiben a los polémicos actores y echan abajo su 'mentira'. Sí, una querida villana de telenovelas habló de más y sin pelos en la lengua dejó entrever que sería mentira que ambos estuvieran juntos y felices como se difundió en una fotografía que ha estado circulando en redes, en donde aparecen en playas mexicanas.

Por otro lado, también hubo especulaciones con respecto a que el viaje solo fue un convenio de trabajo que ya tenían, sin embargo, ninguno se ha pronunciado al respecto. Tras varios años de romance, y luego de que la rusa fuera señalada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Soto con Geraldine Bazán, se dice que Irina no querría devolver su anillo de compromiso y le rogaría al histrión no separarse. También se dice que tendría algo con Sara Corrales, aunque ella lo ha negado.

La que no pudo evitar pronunciarse al respecto fue Laura Zapata, quien en un encuentro con los medios de comunicación manifestó que aparentemente después de las vacaciones que Soto disfrutó con Baeva, no estuvo conviviendo en los días posteriores con la actriz. A su llegada al aeropuerto de la CDMX pues regresó de Perú tras estar trabajando con Gabriel Soto, donde ambos grabaron la película La peor de mis bodas 3, la polémica actriz fue cuestionada al respecto en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Sobre si es verdad que el galán de Televisa estuvo este fin de semana pasado con Irina Baeva en el Caribe mexicano como presuntamente fue evidenciado en una fotografía en la que posaron con tripulación de un yate. Tajante, Laura desmintió que estuviera en México: "Estuvo todo el tiempo (con nosotros), mi querido Gabriel llegó de Cancún, creo que estuvo con sus hijas, pero llegó a grabar, ahorita de hecho lo dejé grabando", dijo la hermana de Thalía a los reporteros.

¿Gabriel Soto sí terminó con Irina Baeva?

Zapata no se quedó callada y lanzó un contundente mensaje: "La gente dice muchas cosas que no son ciertas, que no son verídicas, lo cierto es lo que yo viví y lo que les estoy contando", señaló. Y es que, de acuerdo con lo que compartieron varios medios de comunicación, en días pasados el exesposo de Geraldine Bazán se dio un tiempo tras las grabaciones de la telenovela de Televisa Mi camino es amarte para ir a vacacionar con sus hijas, no obstante, Irina dejó ver en redes sociales que también acudió al viaje pese a los rumores de una inminente ruptura con el actor, mismos que circulan desde hace ya varios meses.

Cabe mencionar que los protagonistas de Vino el amor se distanciaron cuando ambos comenzaron proyectos diferentes en diferentes países. Mientras que Baeva tuvo que ir a Qatar, Rusia y Nueva York, Gabriel se quedó en México grabando el melodrama. Ninguno ha publicado fotografías juntos y se cree que no pasaron las fiestas decembrinas juntos. Por otro lado, varios portales afirman que el actor le habría pedido que regrese su anillo de compromiso, pero la rusa se negaría.

Fuente: Tribuna