Sin trabajo y en la ruina: Tras fracaso en 'Hoy', corren a conductor de 'VLA' y se va de México

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien trabajó para el programa Hoy hace años y que durante el pasado 2022 fue despedido de Venga la Alegría, dio una triste noticia a todos sus admiradores y fans pues anunció que abandonará México porque no tiene trabajo ni dinero. Se trata de William Valdés, quien a finales del mes de octubre dejó de formar parte de TV Azteca luego de 3 años al aire en el canal.

El originario de Cuba comenzó su carrera en Univisión, luego llegó a México y se integró al matutino de Las Estrellas donde trataron de conseguirle novia con la sección La Pareja Ideal, pero en 2019 decidió renunciar a Televisa porque presuntamente no le cumplieron. William relató en entrevista con Adela Micha que Magda Rodríguez (qepd) lo invitó a trabajar en Hoy pintándole un panorama muy bueno, pero dijo que en los 5 meses que duró con ellos no le pagaron.

Luego vivió momentos complicados pues no tenía dinero, pero Sandra Smester le dio su primera oportunidad para unirse al Ajusco, donde lo invitaron a ser conductor digital del reality Exatlón México. Luego se integró como co-conductor de La Academia y posteriormente a VLA. El viernes 28 de octubre Valdés se despidió de los televidentes y del equipo del matutino ahogado en llanto pues le avisaron de su salida de un día para otro.

Actualmente el también actor y cantante ya tiene casi tres meses sin trabajo en la pantalla chica y esto lo ha obligado a tomar una dramática decisión: abandonar México. William acaba de realizar un video en vivo a través de su Facebook en el que anunció que en unas semanas más volverá a Miami pues ya le es imposible seguirse manteniendo en el país azteca ahora que no tiene ingresos: "Se me complica muchísimo seguir teniendo que vivir mi vida acá y por eso he tomado la decisión de vivir en Miami".

Valdés comentó que a él le hubiera encantado seguir formando su carrera en la televisora del Ajusco, pero no se lo permitieron: "A mí me pusieron muchísimos obstáculos aquí en México", dijo contundente. Aparentemente el cubano dejará tierras mexicanas en abril, cuando finalice el contrato de su departamento, y dejó bien en claro que aunque ahora no tiene trabajo, volverá a triunfar en la televisión como él siempre soñó:

Yo voy hacer exactamente lo mismo, no puedo hacer otra cosa que no hacer lo que yo hago. Tarde o temprano voy a terminar en programa o voy a estar haciendo porque estudie para esto".

William Valdés se muda a Miami

