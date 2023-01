Tras sobrevivir a un incendio, celebridad sufre terrible accidente; se rompió varios huesos

Los Ángeles, Estados Unidos.- A mediados del mes de noviembre del 2022, el mundo de la farándula entró en alerta, después de que un afamado presentador y humorista estuviera involucrado en un accidente automovilístico que le provocó quemaduras de tercer grado, por lo que inmediatamente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital ubicado en Los Ángeles. A tres meses de estos eventos, esta misma celebridad vuelve a ser noticia, nuevamente por un incidente.

Se trata de Jay Leno, quien es conocido por aparecer en programas estadounidenses como The Tonight Show, de la cadena NBC, el cual ahora es conducido por Jimmy Fallon. Como algunos recordarán, hace casi 12 semanas, el humorista se encontraba en el interior de su garaje cuando, de manera repentina, uno de sus autos comenzó a arder en llamas, lo que afectó hirió el lado izquierdo de su rostro.

Aunque para el 28 de noviembre, el afamado conductor fue dado de alta, sin ninguna consecuencia aparente del incendio, este viernes, 27 de enero, vuelve a ser noticia por un accidente, lo que hace parecer que todo se trata de una pésima broma del destino. Los hechos salieron a la luz cuando un reportero del medio Las Vegas Review-Journal, se contactó con el famoso para preguntarle sobre su estado de salud, refiriéndose a los eventos del incidente de hace tres meses.

Fotografía de Jay Leno

Grande fue la sorpresa del reportero y de la audiencia, cuando el propio Jay comentó que había sido víctima de un segundo accidente, el cual ocurrió el pasado 17 de enero, cuando se subió a una moto, por lo que terminó con varias fracturas de huesos: "La semana pasada, me tiraron de una motocicleta. Así que tengo una clavícula rota. Tengo dos costillas rotas. Tengo dos rótulas rotas" declaró el famoso.

Así que doblé por una calle lateral y atravesé un estacionamiento y, sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable colgando en el estacionamiento, pero sin una bandera colgando. Entonces, ya sabes, no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Simplemente me tiró de la ropa y, boom, me tiró de la moto", explicó el famoso