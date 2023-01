VIDEO: Harry Styles 'se abre' el pantalón en pleno concierto; Jennifer Aniston estaba en primera fila

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde el 2022, uno de los famosos que más ha estado activo y sobre todo recorriendo el mundo es Harry Styles quien se sabe, actualmente esta soltero pues terminó la relación que mantenía con la actriz Olivia Wilde y, pese a que se le ve muy alegre y disfrutando del auge de su carrera, es muy rara la vez que se le ha visto coquetear en público, algo que bien pudo pasar en su más reciente concierto en California en especial cuando él sabía que una famosa estaba en primera fila.

El intérprete de As it was, Watermelon Sugar o Whats Makes you Beautiful se presentó en Inglewood donde deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos y pasos de baile. A este concierto acudieron también famosos como Ellen Degeneres, Kylie Jenner y Trevor Noah, por mentora algunos; no obstante, una de las que más llamó la atención fue la actriz Jennifer Aniston de quien se sabe, el exOne Direction está enamorado luego de su papel en la serie Friends.

Jennifer Aniston durante el concierto de Harry Styles

Todo parecía transcurrir con normalidad y cada uno de los asistentes vibró con los temas del británico de 28 años; sin embargo, mientras interpretaba el tema Music for a Sushi Restaurant sufrió un terrible accidente justo en el momento en que se había dirigido a la parte del recinto donde la actriz de 53 años de edad se encontraba. Pese a que se trató de una incidental manera de llamar la atención, la realidad es que Styles terminó por romper su pantalón.

"La primera celebridad de la que Harry se enamoró (Jennifer Aniston) está en la audiencia esta noche y él SE RASGÓ LOS PANTALONES frente a ella" o "Si yo fuera Harry, solo pensar en rasgarme los pantalones frente a Jennifer Aniston me enviaría a la jubilación anticipada", fueron algunos de los comentarios que el penoso momento recibió.

Harry Styles sufrió un accidente con su vestuario sobre el escenario

Durante la reciente gira de Harry Styles denominada 'Love on Tour', éste eligió ciertas pendas que se volvieron ícono durante el tour, entre las que destacaron las hechas a base de vinipiel. Cuando interpretaba el tema en cuestión, Harry se hincó ante la audiencia pero no consideró que la tela, que a la vez es un tanto ajustada de ciertas partes, no soportaría la presión y por ello termino por romperse justo por el medio.

Apenado, el cantante regresó hasta donde estaba la banda que lo acompaña y buscó la manera de solucionar el problema. Con una toalla en la cintura, continuó con el programa y ahora se ha vuelto tendencia pues además de haberse tratado d eu momento gracioso, resultó más en burlas por la presencia de la actriz con quien ha estado coqueteando de manera sutil desde hace varios años.

Fuente: Tribuna