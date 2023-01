Afamada cantante sale en defensa de Michelle Rodríguez por coqueta portada en reconocida revista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como muchos sabrán, en días recientes, la reconocida actriz y humorista, Michelle Rodríguez, sorprendió a todos al aparecer en la portada de la reconocida revista, Marie Claire, donde se le vio utilizar poca ropa. Dichas fotografías causaron revuelo entre los usuarios de Twitter, quienes comenzaron a atacar a la edición por, presuntamente, normalizar la obesidad y el sobrepeso.

Y es que, comentarios como los siguientes comenzaron a inundar las redes sociales: "Tal vez me cancelen por esto, pero no está padre romantizar la obesidad, más allá de lo estético, ¿qué p... con su salud, por qué descuidarte así? Repito... desde el punto de vista de salud, no estético" o "Lo de Michelle Rodríguez no debe ser considerado como un logro por romper estereotipos. Es demostrar que 'está bien' estar gordos pero felices. Creemos que el mensaje que está mandando es equivocado".

Sin embargo, la exvocalista de Playa Limbo alzó la voz en defensa de la originaria de Xochimilco y arremetió en contra quienes han atacado a Michelle: "Es muy fácil escribir una opinión sin fundamentos desde el sillón de una casa, sin saber lo difícil que ha sido el camino de las personas. Lo difícil que es ser mujer en esta industria, lo difícil que es destacar sin cumplir con los estándares estéticos. Yo empecé siendo tu fan", señaló María León.

Publicación de María León en defensa a Michelle Rodríguez

Pero ella no fue la única, ya que el afamado actor, Polo Morín también salió en defensa de la celebridad, respondiendo directamente a un tuit que señalaba lo 'poco saludable' que la famosa lucía por tener sobrepeso: "La obesidad no es sinónimo de descuido. Te invito a investigar acerca de todas las razones, causas, enfermedades y batallas por las que pasan. No es 'romantizar', es ayudar a que vive estas batallas sepa que eso no los tiene que detener en su camino".

Publicación de Polo Morín en defensa de Michelle Rodríguez

Por su parte, Michelle Rodríguez ha demostrado que únicamente se enfocará en los comentarios positivos, debido a que, desde las últimas 24 horas, ha estado compartiendo una serie de tuits en donde sus fans se dedican a: defenderla, destacar la gran admiración que sienten hacía ella y resaltar la belleza con la que cuenta, algo que muchos considerarían como una decisión saludable hacía su paz mental.

Fuentes: Tribuna