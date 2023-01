Desfigurada y sin dinero: Tras 18 años retirada de Televisa y dos divorcios, actriz regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras hacer su última telenovela en Televisa hace 18 años, una controversial actriz regresa a la televisora este 2023 con un nuevo proyecto y sorprende con sus declaraciones luego de un fuerte escándalo que enfrentó hace casi 8 años. Se trata de Kate del Castillo, quien vuelve a las pantallas de San Ángel con la serie Volver a Caer, misma que estará disponible en la plataforma de streaming Vix+.

Como se recordará, la hija de Eric del Castillo fue una de las protagonistas más cotizadas de la televisora de San Ángel, participando en telenovelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel, sin embargo, optó por irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Tras triunfar en Telemundo como 'Teresa Mendoza' en La Reina del Sur, ocurrió un escándalo que marcó su vida para siempre.

Fue en el 2015 que tuvo un problema legal que le impidió pisar México en varios años y la dejó sin dinero, pues perdió casi todo su patrimonio en su defensa: la reunión con 'El Chapo' Guzmán. Kate se reunió con el narcotraficante sinaloense y el actor de Hollywood Sean Penn cuando el capo aún estaba prófugo, lo que la puso en la mira de autoridades y tuvo que dejar el país. Fue años después que las cosas se esclarecieron, sin embargo, esto la afectó en todos los aspectos, desde el personal hasta el laboral.

Y tras los ataques que ha enfrentado en los últimos meses por presuntamente abusar del bótox y "desfigurarse" al punto de lucir irreconocible, ahora Kate reaparece más fuerte que nunca y despotrica contra Sean Penn, afirmando que la llevó a la cama con engaños. En una entrevista con la periodista María Antonieta Collins, retomada en redes del programa Hoy, Kate habló de la dura situación que vivió.

"Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre". Y agregó: “Es una parte de mi vida y que ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice".

"Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada". Al respecto de los momentos de angustia que sorteó con esta situación y si en ese momento conoció a sus mejores amigos, señaló que sí, destacando que tuvo mucho miedo: "Total, fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso".

"Y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia, porque yo como quiera se me resbalan las balas, pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México, yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos", comentó. Kate se le fue con todo a Sean Penn, quien fue el que hizo público su encuentro con el capo luego de escribir un reportaje y sacar a la luz fotografías del momento en la revista Rolling Stone.

"A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices '¡qué deplorable!', o sea, una persona deplorable", declaró. Finalmente, la artista reveló que más allá del temor que vive cuando vuelve a México, no dejará de hacerlo por una razón muy importante: "No te voy a mentir, cada vez que entro me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí, pero cada vez que vuelvo a México pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones".

