Exconductor de 'Hoy' hace tremenda critica a las novelas de Televisa y destrozaría a esta actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este sábado, 28 de enero, un exconductor de Hoy dejó boquiabiertos a sus fans en redes sociales, después de que se le fue con todo a las telenovelas de Televisa, pero las cosas no terminaron ahí, ya que, en el medio de su critica destrozó a los personajes que ha interpretado una reconocida actriz de la empresa de los Azcárraga, ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Desde el inicio de su carrera, el maestro Gudinni ha resaltado por ser uno de los más fieros críticos de las producciones mexicanas, sorprendentemente, esto no excluyó a la empresa de San Ángel, pese a que el letrado periodista perteneció a ella durante un tiempo e incluso formó parte del equipo de conductores de Hoy. Es por ello que no es de sorprenderse que, ahora que ya no se encuentra en la compañía, continúe expresando su opinión, sin pelos en la lengua.

Tal y como ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando Gudinni compartió su crítica de la próxima telenovela de Televisa, Perdona nuestros pecados, misma que es una readaptación de la homónima novela chilena que se estrenó en el 2017. Para esta nueva versión, la productora Lucero Suárez formó un elenco compuesto por Jorge Salinas, Erika Buenfil, César Évora, Marisol del Olmo, Emmanuel Palomares, Oka Giner y Sabine Moussier, siendo ésta la que se llevó la peor parte de la crítica de el maestro.

Todo ocurrió en Twitter, donde el famoso compartió una fotografía de la actriz de El Privilegio de Amar, en donde señaló que la empresa de San Ángel debería enfocarse un poco más en "refrescar" en sus historias, así como en el rol que le da a cada actor. Para profundizar un poco más en su punto de vista, Gudinni tomó a Moussier como ejemplo, puesto ella, usualmente, termina haciendo papeles de villana con las mismas características.

Urgente refresquen sus repartos e historias Televisa. Ves venir a Sabine y ya sabes que bajará maridos y terminará loca y matará a todos", declaró el conductor.

El certero mensaje del maestro continuó señalando la manera en la que cada novela pone a la protagonista a sufrir una infidelidad y como la servidumbre termina involucrada románticamente con sus patrones, hecho que se ha visto en otros melodramas de la compañía: "Y la esposa cornuda que no huele calzones del infiel marido. Y no falta la sirvienta con hijo del patrón. Ya chole, mi amor", concluyó el crítico.

Critica del Maestro Gudinni

Créditos: Twitter FGudinni

Fuentes: Tribuna