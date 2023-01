Galilea Montijo reacciona al regreso de Inés Gómez Mont a las redes y le muestra su apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de 1 año de completa ausencia en redes sociales, Inés Gómez Mont reapareció para desmentir la reciente noticia que aseguraba que habían emitido una nueva orden de aprehensión en su contra por delitos fiscales. Fue a través del periódico Reforma que se supo sobre la supuesta orden judicial en su contra, esto por no presentarse ante las autoridades como se debía.

Sin embargo, Inés declaró que la información es falsa, ya que dicho mandato tenía más de 1 año de haberse emitido por autoridades mexicanas y admitió que desde entonces se encarga de sus problemas legales, pero que no son lo que se rumoran. Ante esta situación, su mejor amiga, Galilea Montijo, mostró su apoyo a la conductora con un simple comentario que dejó en dicha publicación: "Te amo".

El mensaje de Galilea Montijo

Esta era una de las reacciones más esperadas por el público, ya que la amistad entre Montijo y Gómez Mont es una de las más fuertes del espectáculo, incluso la conductora del programa Hoy en varias ocasiones se ha mostrado empática con Inés y con la esperanza de que su problema se resuelva pronto, y esta vez no fue diferente.

Su amistad comenzó con un par de dimes y diretes que demostraron que no se llevaban nada bien, pero luego de unos años reaparecieron como grandes amigas que se iban de viaje juntas e incluso se daban detalles caros, como un bolso que ascendía a más de 11 mil dólares el cual le regaló Mont a Galilea.

Fue el pasado 26 de enero que Inés Gómez Mont aclaró en sus redes que contrario a lo dicho por Reforma, no se ha solicitado su prisión preventiva por los supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos que corresponden al ISR de 2017.

Detalló que no son órdenes nuevas, pues tienen más de 1 año que se emitieron y que a una de ellas se le concedió el amparo. Se llegó a un acuerdo reparatorio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que debería tener como consecuencia que no la persiguieran y que se acabe el asunto, pero aun así fueron a pedir orden de aprehensión por defraudación fiscal

El 10 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) giró orden de aprehensión contra ella y su marido, Víctor Álvarez Puga, supuestamente por delincuencia organizada y fraudes fiscales. El 28 de septiembre de ese año, la también modelo se dijo inocente: "No he cometido ningún delito. Jamás he robado un peso. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo".