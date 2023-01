Kim Kardashian frena en seco a un reportero que la cuestionó sobre Kanye West: "No me hables"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 27 de enero, el rapero Kanye West volvió a dar de qué hablar después de que fuera acusado de agredir a una mujer, a quien le arrebató el celular, luego de que la civil comenzara a grabarlo sin su consentimiento. Como era de esperarse, algunos medios se encargaron de buscar a su exesposa, Kim Kardashian, para ver lo que tenía que decir al respecto, pero ella se negó a hablar del tema.

Todo ocurrió durante la noche de ayer, cuando, Kim y Saint acudieron a ver el partido de baloncesto de North; sin embargo, el ambiente festivo cambió de golpe cuando un reportero se acercó a la socialité y la cuestionó sobre lo ocurrido anteriormente con el diseñador de modas: "Oye Kim, ¿qué piensas de que Kanye haya golpeado a alguien?" se escuchó decir al comunicador en un video; sin embargo, éste no recibió la respuesta que esperaba.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians interrumpió rápidamente al comunicador y, con un tono severo, le dijo: "No me hables de eso delante de mis hijos", para agregar un toque dramático a los hechos, uno de los niños de Kimg gritó: "¡Por favor, vete!", aunque se desconoce si el menor que habló era North o Saint. Esto provocó que el reportero se disculpara con la magnate del mundo de la moda. Mientras tanto, la famosa se marchó en su camioneta.

De acuerdo con información del medio Page Six, la actitud de Kim no debería sorprender a la gente, debido a que el pasado mes de diciembre brindó una explosiva entrevista a Angie Martinez, donde reveló que los cuatro hijos que comparte con Kanye West desconcen por completo los escándalos en los que está envuelto su padre: "En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que sucede en el mundo exterior. Estoy aferrada a un hilo. Sé que estoy tan cerca de eso no suceda, pero mientras siga siendo así, lo protegeré hasta el fin del mundo tanto como pueda".

Según algunos informes, Kanye habría asistido al partido de baloncesto de North el día de ayer, pero inmediatamente de que salió de su auto, una mujer lo comenzó a grabar, hecho que provocó la furia del rapero, quien, según informes gritó: "No tenías que atropellarme así. Si digo que paren, ¡paren con sus cámaras!". Acto seguido el famoso tomó el dispositivo y lo lanzó contra el suelo. Según se sabe, la mujer procederá legalmente contra el cantante.

Fuentes: Tribuna