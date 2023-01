Luto en la farándula: Matan a famosa estrella de 29 años frente a su hijo; su esposo confesó crimen

Comparta este artículo

Lima, Perú.- Una famosa estrella de la plataforma TikTok, Marilyn Martínez Gonzales, de apenas 29 años, fue asesinada por su pareja sentimental luego de años de sufrir violencia a su lado. La joven peruana aparentaba tener una bonita relación con su esposo Alexander Israel Pinedo Barrón, con quien procreó a su hijo de 8 años, sin embargo, la realidad era completamente distinta pues familiares de Marilyn señalaron que el sujeto solía abusar de ella físicamente y que era "celoso y controlador".

El feminicidio, el cual fue admitido por su marido, ocurrió el pasado 16 de enero a las 2:00 horas en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima, en Perú. La joven de solo 29 años soñaba con ser entrenadora personal y compartir su vida en redes sociales. En TikTok publicaba videos junto a su esposo y su hijo. Marilyn llevaba una relación de más de 12 años con el sujeto, quien la mató de 30 puñaladas en una de las habitaciones de la casa donde vivían juntos con su hijo, quien presenció el asesinato.

Marilyn Martínez Gonzales fue asesinada por su esposo

De acuerdo con informes, las autoridades llegaron al lugar de los hechos luego de recibir una alerta por parte de los vecinos, quienes reportaron escuchar fuertes gritos de auxilio. Al ingresar a la casa encontraron al menor de edad en el pasillo, quien había sobrevivido. Luego hallaron el cádaver de la tiktoker y también al feminicida, quien confesó el brutal crimen. El hombre señaló que tras asesinar a su esposa, intentó matar a su hijo y luego quitarse la vida a sí mismo.

Marilyn fue asesinada por su esposo

Su confesión estremeció a todos: "Cuando la maté vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije 'acá me toca a mí', pero soy tan cobarde que no me pude suicidar", admitió. Pinedo fue detenido y se encuentra en prisión preventiva. Al apuntarlo las cámaras, agregó: "ya sé lo que me espera". Marilyn ya había denunciado por agresión física a su esposo desde los 17 años. El sujeto entonces ya tenía más de 30 años.

"Le propinó golpes en la cabeza, con puñetes en la entrepierna en presencia de su hijo de 1 año y 2 meses", indicó su familia. Al momento de denunciarlo, esa ya había sido la quinta vez que Alexander la agredía. Aunque ambos hasta grababan tiktoks juntos, la realidad es que tras dejar de grabar en el matrimonio había violencia, misma que culminó en la muerte de la joven, quien era considerada una estrella en redes sociales.

Fuente: Tribuna