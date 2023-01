¡No solo Clara Chía! Filtran el calvario que sufrió Shakira tras descubrir infidelidades de Piqué

Comparta este artículo

Barcelona, España.- La controversial separación entre Shakira y Gerard Piqué luego de 12 años juntos sigue provocando polémica, sobre todo después de la canción que lanzó la colombiana con Bizarrap en la cual arremete contra el padre de sus hijos y su nueva novia Clara Chía. Ahora sale a la luz lo que habría vivido la intérprete de Monotonía en sus últimos meses con el exfutbolista y el presunto "calvario" que vivirían los exsuegros de Shak.

Luego de salir a la luz las imágenes en las que presuntamente Montserrat Bernabéu, madre de Piqué, maltrataba a la colombiana durante un evento público, ahora María, una presunta amiga cercana a Montserrat y la familia de Gerard, brindó una entrevista al programa español Cuatro al día para hablar del supuesto calvario que están viviendo la abuela de Milan y Sasha. De acuerdo con la información de la fuente, todo lo que Shakira dice de su exsuegra aparentemente es mentira.

Shakira y su exsuegra Montserrat

"¿Cómo quieres que esté?, hay cosas que son injustas. Hablan de Montse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que he llegado a conocer", dijo María, según informó el programa Despierta América. Asimismo, la amiga afirmó que Montserrat siempre apoyó incondicionalmente a Shak y que es por eso que no hablará, ni pedirá perdón a nadie. "Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé a dónde se iba, con los niños, que eran bebés, los cuidaba Montse", dijo.

Y agregó: "Mucho (le afecta) y no abrirá la boca Montse", manifestó. Además de estas fuertes declaraciones, en las últimas horas también salió a la luz la supuesta verdad sobre la crisis que enfrentaron el también empresario y la artista. Según el portal Vanititis, la colombiana y el exfutbolista catalán tuvieron su primera crisis hace un año, momento en que incluso ella lo corrió de su casa. ¿El motivo? Indican que presuntamente Shakira sabía que le estaba siendo infiel, por lo que al irse del hogar que compartían, las cosas se complicaron aún más.

"Desde entonces, fue un ir y venir constante... Había juerga, un poco loco todo, pero nos dijo que estaban tomándose un tiempo, que estaban en crisis, y lo entendimos", señaló el sitio. Finalmente, detallaron que los vecinos en diversas ocasiones vieron a Piqué con otras mujeres, pero que todo cambió cuando conoció a su actual novia, la veinteañera Clara Chía, pues pese a que se habría visto con varias personas, ella lo enamoró.

"Clara no fue la primera y eso lo sabía Shakira... Y lo que parecía que podía ser un escarceo más de Piqué terminó siendo una relación estable y consolidada que dio al traste con cualquier posibilidad de reconciliación con Shakira... Se reconciliaban, pero duraba poco y el exfutbolista volvía a la calle de Muntaner. Y ella buscaba la vida por su cuenta", relataron, aunque ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna